الإمارات تستعد لإطلاق أول تاكسي جوي كهربائي
أعلنت شركة "جوبي اكتيفيشن اي ان كي"، ومقرها الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء أنها تقدمت بطلب لتصبح أول شركة معتمدة لتشغيل التاكسي الجوية في دولة الإمارات . وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتوسيع خدماتها عالمياً، وتقديم حلول مبتكرة للنقل الجوي في الإمارات،.
وشهادة مشغل الطيران هي أحد المتطلبات التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل النقل الجوي التجاري في الدولة. وقد قدمت شركة جوبي اكتيفيشن طلبها للحصول على هذه الشهادة خلال القمة الأولى للتنقل الجوي المتقدم، التي نظمتها منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا هذا الأسبوع.
والتقى "جو بن بيفيرت"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران، مع سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، لتقديم الطلب.
وستتبع شركة جوبي عملية تقديم طلبات مكونة من خمس مراحل للحصول على شهادة مشغل الطيران. ستشمل هذه العملية إعداد كتيبات تشغيل التاكسي الجوي، والخضوع لعمليات تفتيش لمرافقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هيئة الطيران المدني بمراقبة عملية تدريب الطيارين وميكانيكي الطائرات، وضمان الامتثال الكامل لعمليات الطيران.
وأتمت شركة جوبي عملية مماثلة للحصول على شهادة شركة النقل الجوي الأمريكية الجزء 135 من إدارة الطيران الفيدرالية في مايو 2022.
وبحسب بيفيرت، فإن التاكسي الجوي الكهربائي من جوبي مصمم لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، مما يجعل الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا - والتي تستغرق عادة 45 دقيقة بالسيارة - 10 دقائق فقط.
أول شبكة تاكسي جوية كهربائية
وقال بيفيرت: "هناك زخم غير مسبوق نحو اعتماد الطيران النظيف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك الهيئة العامة للطيران المدني، لوضع الأساس لواحدة من أولى شبكات التاكسي الجوية الكهربائية في العالم. ستوفر هذه الشبكة رحلات سريعة، نظيفة، وهادئة".
في فبراير/شباط من هذا العام، وقعت شركة جوبي اكتيفيشن اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق خدمات التاكسي الجوية في المدينة. بعد ذلك، في أبريل/نيسان، وقعت الشركة مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وأشار السويدي إلى أن "خطاب النوايا الخاص بطلب الحصول على شهادة المشغل من شركة جوبي اكتيفيشن يمثل علامة فارقة هامة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو أن تصبح رائدة عالمية في عمليات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي." وأضاف: "إن استعدادنا لدعم هذه التقنيات المتقدمة يعكس التزامنا بتعزيز حلول التنقل الجوي المتقدمة، والتي ستشكل جزءاً أساسياً من مستقبل النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
الطيران في العام المقبل
وفي الوقت نفسه، أجرت شركة "آرتشر" للطيران، وهي شركة نقل جوي مقرها الولايات المتحدة، أكثر من 400 رحلة تجريبية لطائرتها "ميدنايت" استعداداً للإطلاق العام المقبل. قامت الشركة، التي ستشغل التاكسي الجوية، بإجراء 402 اختباراً في الأشهر الثمانية الأولى من العام، متجاوزة هدفها المتمثل في إجراء 400 رحلة تجريبية قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد لعام 2024.
ومن المتوقع أن تصبح خدمات التاكسي الجوية متاحة في دولة الإمارات بحلول عام 2025.