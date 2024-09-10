الإمارات تستعد لإطلاق أول تاكسي جوي كهربائي

في فبراير/شباط من هذا العام، وقعت شركة جوبي اكتيفيشن اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق خدمات التاكسي الجوية في المدينة. بعد ذلك، في أبريل/نيسان، وقعت الشركة مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.