الإمارات: المشاة مسؤولون في حوادث الطرق السريعة

وينص القانون الجديد، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، على معاقبة من يعبر الطريق في المناطق التي تبلغ سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة أو أكثر بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم. ويُشدد على معاقبة مخالفي قواعد عبور المشاة على أي طريق، حيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم في حال تسببت المخالفة في وقوع حادث مروري. يُذكر أن الغرامة الحالية لمخالفة عبور الطريق تبلغ 400 درهم فقط.