الأحد: تمديد ساعات عمل مترو دبي لدعم سباق اللياقة البدنية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، أن الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي سيعملان من الساعة الثالثة صباحاً وحتى الثانية عشرة من صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2024.