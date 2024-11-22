الأحد: تمديد ساعات عمل مترو دبي لدعم سباق اللياقة البدنية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، أن الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي سيعملان من الساعة الثالثة صباحاً وحتى الثانية عشرة من صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2024.
وتم تمديد هذا التوقيت لاستيعاب الأفراد الذين سينضمون إلى سباق دبي.
ودعت الهيئة الجمهور إلى التأكد من رصيد بطاقات نول لديهم، بحد أدنى 15 درهماً لبطاقة نول الفضية، و30 درهماً لبطاقة نول الذهبية للذهاب والعودة.
وسيشكل حدث اللياقة البدنية السنوي الذي تستضيفه ماي دبي، Dubai Run 2024، النهائي الكبير لتحدي دبي للياقة البدنية (DFC)، حيث سيجمع العائلات والأصدقاء وعشاق اللياقة البدنية يوم الأحد 24 نوفمبر، لتجربة لا تُنسى.
ويُعتبر السباق احتفالاً باللياقة البدنية على مستوى المدينة، حيث يمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين خلابيين: مسار 5 كيلومترات للمبتدئين والعائلات، أو مسار أكثر تحديًا بطول 10 كيلومترات للعدائين المخضرمين.
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