الأحد ..إغلاق مؤقت لشارعين في عجمان سباق الدراجات

أما بالنسبة لهذا السباق، فهذه هي النسخة الثامنة منه، وهو مفتوح للرجال في مختلف مسافاته. أمّا سباق 40 كم، فهو مُتاح للرجال والسيدات على حدّ سواء، بينما يقتصر سباق 100 كم على الرجال فقط. كما يمكن للسيدات المشاركة في سباق 80 كم.