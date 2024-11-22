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الأحد ..إغلاق مؤقت لشارعين في عجمان سباق الدراجات
ناشدت شرطة عجمان السائقين باتخاذ طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، أمس الخميس، عن إغلاق مؤقت لشارعين رئيسيين، وذلك لإقامة سباق عجمان للدراجات الهوائية يوم الأحد المقبل، الموافق لـ 24 نوفمبر الجاري.
وستُغلق هذه الشوارع من الساعة 6:15 صباحاً وحتى 9:30 صباحاً.
أما الطرق التي سيتم إغلاقها هي: شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك بين الرقايب 2 والجرف 1.
إليك الخريطة أدناه:
وناشدت الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
أما بالنسبة لهذا السباق، فهذه هي النسخة الثامنة منه، وهو مفتوح للرجال في مختلف مسافاته. أمّا سباق 40 كم، فهو مُتاح للرجال والسيدات على حدّ سواء، بينما يقتصر سباق 100 كم على الرجال فقط. كما يمكن للسيدات المشاركة في سباق 80 كم.