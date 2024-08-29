افتتاح جسر بثلاثة مسارات لتقليل زمن التنقل إلى شارع الخيل

ويتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 700 مليون درهم إنشاء خمسة جسور جديدة، وهو ما سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على طول الطريق، كما سيسهم المشروع في تقليص زمن الرحلة بنحو 30% عند اكتماله.