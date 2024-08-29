افتتاح جسر بثلاثة مسارات لتقليل زمن التنقل إلى شارع الخيل
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، عن إنجاز جسر جديد يربط شارع قصر زعبيل بطريق سريع رئيسي.
وأعلنت الهيئة عن افتتاح جسر شارع قصر زعبيل المكون من ثلاثة مسارات بطول 700 متر، ليربط شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء بشارع الخيل باتجاه أبوظبي، مشيرة إلى أن الجسر سيتمكن من استيعاب 4800 مركبة في الساعة، مما سيقلل من زمن التنقل.
ويعد الجسر الجديد جزءاً من مشروع تطوير طريق الخيل الذي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات في فبراير/شباط من العام الجاري.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 700 مليون درهم إنشاء خمسة جسور جديدة، وهو ما سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على طول الطريق، كما سيسهم المشروع في تقليص زمن الرحلة بنحو 30% عند اكتماله.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في الإعلان إن أعمال تحسين الطرق ستنفذ في مواقع متعددة بما في ذلك زعبيل، وميدان، والقوز 1، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية.