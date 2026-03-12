اضطرابات ملحوظة في تطبيقات الخرائط بالإمارات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أفاد سائقون ومقيمون في جميع أنحاء الإمارات بأن تطبيقات الملاحة مثل خرائط جوجل و"ويز" كانت غير منتظمة وغير دقيقة في بعض الأحيان خلال الأيام الأخيرة، حيث لاحظ بعض المستخدمين أن مواقعهم تظهر بعيدة عن أماكنهم الفعلية. وبينما سخر العديد من المقيمين من المشكلة عبر الإنترنت، يقول الخبراء إن مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تحدث أحيانًا بسبب عوامل فنية تؤثر على إشارات الأقمار الصناعية.
قال محمد حنيف، رئيس التحول الرقمي في مختبر مركز محمد بن راشد للفضاء، إن اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المؤقتة يمكن أن تحدث أحيانًا خلال فترات النزاع بسبب إجراءات متعلقة بالأمن تؤثر على إشارات الأقمار الصناعية التي تستخدمها أنظمة الملاحة.
“خلال أوقات التوتر الإقليمي، قد تطبق السلطات إجراءات أمنية لحماية المواقع الحساسة. يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات أحيانًا على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي تعتمد عليها تطبيقات الملاحة مثل خرائط جوجل، مما يؤدي إلى أخطاء مؤقتة في تحديد الموقع أو مسارات غير عادية،” قال.
أوضح حنيف أن بعض التقنيات التي تستخدمها الأجهزة الأمنية، مثل تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو انتحال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، قد تؤثر على كيفية استقبال الأجهزة لإشارات الملاحة.
“يتضمن تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) حجب الإشارات، بينما يرسل انتحال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إشارات خاطئة إلى الأجهزة. وبما أن تطبيقات الملاحة المدنية تعتمد على نفس إشارات الأقمار الصناعية، فإن هذه الإجراءات يمكن أن تتسبب أحيانًا في ظهور مواقع غير دقيقة أو مسارات غير متوقعة على التطبيقات،” قال.
حتى الاضطرابات الصغيرة في إشارات الأقمار الصناعية يمكن أن تتسبب أحيانًا في عرض الهواتف لمواقع غير صحيحة لفترة وجيزة. “يمكن أن يؤدي التداخل البسيط إلى عرض تطبيق الملاحة لموقع خاطئ لفترة قصيرة من الزمن. في معظم الحالات، يقوم النظام بتصحيح نفسه بسرعة بمجرد استقرار الإشارة،” أضاف.
أكد حنيف أن تطبيقات الملاحة تظل موثوقة إلى حد كبير وأن مثل هذه الحوادث عادة ما تكون مؤقتة.
“تتمتع تطبيقات مثل خرائط جوجل بأنظمة أمان قوية وتعمل بشكل طبيعي عمومًا. في معظم الأحيان، ترتبط الاضطرابات بتداخل الإشارة أو الإجراءات الأمنية بدلاً من الهجمات السيبرانية،” قال.
لجأ المقيمون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة منشورات بعد ملاحظة سلوك غير عادي في تطبيقات الملاحة. قال العديد من المستخدمين إن مواقعهم ظهرت لفترة وجيزة بعيدة عن أماكنهم. وقد أثار هذا موجة من النكات عبر الإنترنت حيث شارك السائقون مقاطع فيديو تظهر مسارات غريبة ومواقع غير متوقعة على شاشاتهم.
في مقطع فيديو تمت مشاركته على انستغرام، نصح سنغام، وهو وكيل عقاري، السائقين الجدد بمرح بالتفكير مرتين قبل الاعتماد كليًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وقد مازح قائلاً إن أولئك الذين حصلوا مؤخرًا على رخصة القيادة يجب عليهم أولاً التعرف على الطرق والخرائط، حيث أن تطبيقات الملاحة تتصرف بشكل غير متوقع. وضحك محذرًا من أن السائقين غير المعتادين على الطرق قد ينتهي بهم المطاف بعيدًا عن وجهتهم المقصودة، أو حتى في بلد مجاور، إذا اتبعوا التوجيهات بشكل أعمى.
أظهر مقطع فيديو آخر سائقًا يسير على شارع الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن معالم مثل برج خليفة كانت قريبة، لكن تطبيق الملاحة أظهر موقعه في مكان ما في الخليج العربي. يمزح السائق قائلاً إنه بينما البرج الأيقوني مرئي بوضوح أمامه، تشير الخريطة إلى أنه يقود سيارته في وسط البحر.
وقد شارك سائقو التوصيل أيضًا مقاطع فيديو مماثلة، قائلين إن تطبيقات الملاحة الخاصة بهم أظهرت أحيانًا مواقع توصيل بعيدة عن موقعهم الفعلي. في بعض المقاطع عبر الإنترنت، يضحك السائقون عندما تظهر وجهة توصيلهم في البحر أو مناطق صحراوية تبعد مئات الكيلومترات.