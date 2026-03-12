اضطرابات ملحوظة في تطبيقات الخرائط بالإمارات

في مقطع فيديو تمت مشاركته على انستغرام، نصح سنغام، وهو وكيل عقاري، السائقين الجدد بمرح بالتفكير مرتين قبل الاعتماد كليًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وقد مازح قائلاً إن أولئك الذين حصلوا مؤخرًا على رخصة القيادة يجب عليهم أولاً التعرف على الطرق والخرائط، حيث أن تطبيقات الملاحة تتصرف بشكل غير متوقع. وضحك محذرًا من أن السائقين غير المعتادين على الطرق قد ينتهي بهم المطاف بعيدًا عن وجهتهم المقصودة، أو حتى في بلد مجاور، إذا اتبعوا التوجيهات بشكل أعمى.