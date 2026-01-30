استعداداً للماراثون.. تمديد ساعات عمل مترو دبي الأحد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الجمعة عن تمديد ساعات عمل مترو دبي يوم الأحد (1 فبراير).
ووفقًا للهيئة، ستعمل خدمات المترو من الساعة 5 صباحًا حتى 12 صباحًا لاستيعاب المشاركين والمتفرجين في ماراثون دبي 2026.
وتبعاً للجداول العادية، تبدأ خدمات مترو دبي أيام الأحد في الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى منتصف الليل.
