استجابة لشكاوى السكان.. إعادة تنظيم المواقف في "ديسكفري جاردنز"

أعلنت شركة "باركونيك" (Parkonic)، يوم الأربعاء، عن تعديل حصص تخصيص المواقف الخارجية (في الشارع) لسكان مجمع "زين" (Zen Cluster) في "ديسكفري جاردنز"، وذلك بعد مخاوف أثيرت بشأن القيود المفروضة على أهلية الحصول على تصاريح المواقف المجانية.

وكانت "خليج تايمز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مستأجري شقق "الاستوديو" غير مؤهلين للحصول على مواقف خاصة داخل المباني، ويستخدمون حالياً المواقف الخارجية في "المباني الوردية". وفي الوقت نفسه، يتم منح شقق الغرفة وصالة موقفاً واحداً في الطابق السفلي (السرداب) لكل شقة.

وفي تصريح لـ "خليج تايمز"، كشف المشغل الآن عن توفير عدد محدود من المواقف الخارجية المخصصة لكل مبنى، والتي سيتم توفيرها من خلال التنسيق مع إدارة المباني لدعم السكان خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح المشغل أن الوصول إلى هذه المساحات الخارجية يتم إدارته عبر التسجيل على مستوى المبنى لضمان التوزيع العادل ومنع سوء الاستخدام.

وجاء في البيان: "مواقف السيارات الخارجية المدفوعة في ديسكفري جاردنز قيد التشغيل حالياً. تم تنفيذ المشروع على مراحل للسماح بالتسجيل، ونشر اللوحات الإرشادية، ومواءمة النظام عبر المجمع. خلال فترة التفعيل الأولية، واجه بعض السكان تأخيرات تتعلق بالتحقق من عقود الإيجار وحجم طلبات التسجيل. كانت هذه مسائل انتقالية، والنظام يعمل الآن كما هو مخطط له عبر المناطق المدارة، بما يتماشى مع اللوحات الموجودة وطرق الدفع المعتمدة".

ولا يُمنح هؤلاء المستأجرون مواقف خارجية غير مقيدة بدلاً من المواقف المدفوعة، لأن توفر المواقف في شوارع "ديسكفري جاردنز" محدود ومشترك. وأضافت الشركة: "التخصيص غير المقيد لمباني أو وحدات معينة من شأنه أن يقلل من التوفر للسكان والزوار الآخرين ويؤدي إلى تحديات تشغيلية".

لهذا السبب، يتم إدارة المواقف الخارجية بموجب إطار عمل محكم يوازن بين احتياجات السكان، ووصول الزوار، وانسيابية حركة المرور. وأكدت الشركة أن المواقف المدفوعة والعضويات تُستخدم لإدارة الطلب وتشجيع توفر المساحات بدلاً من تخصيص مساحات خارجية حصرية.

نظام مواقف مختلف

يتبع مجمع "زين" (المباني الوردية أو المباني من 1 إلى 20) ترتيبات مواقف مختلفة عن بقية "ديسكفري جاردنز" بسبب ملكية المباني وتصميمها. هذه المباني لا تملكها "دبي القابضة" ولديها مواقف طوابق سفلية مدارة بشكل خاص. وكجزء من المرحلة الانتقالية، عملت "باركونيك" مع أصحاب المصلحة وإدارات المباني لوضع إطار عمل يتضمن:

مواقف الطوابق السفلية (السرداب) كمواقف أساسية لسكان هذه المباني. عدد محدود من المواقف الخارجية المخصصة لكل مبنى لدعم السكان خلال الفترة الانتقالية.

توضيح الحصص المخصصة

عقب التقرير السابق لـ "خليج تايمز"، تلقى السكان رسائل بريد إلكتروني توضح ترتيبات المواقف، حيث تم تحديد حصص المواقف الخارجية لمجمع "زين" (المباني 1-20) كالتالي:

مباني "زين" من 1 إلى 6: 80 موقفاً خارجياً لكل مبنى.

مبنى "زين" 7: غير مشمول.

مباني "زين" من 8 إلى 10: 80 موقفاً خارجياً لكل مبنى.

مباني "زين" 11 و12: غير مشمولة.

مباني "زين" من 13 إلى 20: 68 موقفاً خارجياً لكل مبنى.

هذه الحصص محددة لكل مبنى، ومحدودة العدد، وتهدف إلى استكمال مواقف السرداب خلال المرحلة الانتقالية، مع بقاء الوصول إلى المواقف خاضعاً لمدى توفر المساحات وإطار العمل المعتمد للمبنى.