استبدال رخص القيادة في الإمارات وتكساس دون اختبارات

وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، يمكن لسكان دبي الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى استبدالها للحصول على رخصة قيادة إماراتية دون الحاجة إلى اختبارات. وتتضمن المتطلبات بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، ورخصة قيادة أصلية، وغيرها من المستندات.