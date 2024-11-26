استبدال رخص القيادة في الإمارات وتكساس دون اختبارات
أعلنت السلطات عبر منصة اكس X أن حاملي رخص القيادة في الإمارات وولاية تكساس يمكنهم استبدال رخصهم دون إجراء اختبارات المعرفة أو اختبارات الطريق.
وستضمن المبادرة سهولة التنقل للجانبين وتبسيط الإجراءات، مما يعني أن المقيمين والسياح الحاصلين على رخصة صادرة من الإمارات يمكنهم الحصول على رخصة في تكساس، والعكس صحيح.
يأتي ذلك فيما وقعت وزارة الداخلية الإماراتية مذكرة تفاهم مع إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأميركية، تتيح الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن كلا الجهتين.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، يمكن لسكان دبي الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى استبدالها للحصول على رخصة قيادة إماراتية دون الحاجة إلى اختبارات. وتتضمن المتطلبات بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، ورخصة قيادة أصلية، وغيرها من المستندات.