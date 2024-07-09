استئناف خدمات مترو دبي بين محطتي Equiti وMax

وأبلغت هيئة الطرق والمواصلات الركاب أنه قد تم استعادة الخدمة على الخط الأحمر، من خلال منشور على منصة X في الساعة 6.33 صباح يوم الثلاثاء. وشكرت الهيئة مستخدمي المترو على تعاونهم.

وفي مساء يوم الاثنين، أخبر موظفو المترو المسافرين أنهم غير متأكدين من المدة التي سيستمر فيها التوقف.

ومع توفير حافلات بديلة، خرج الركاب من المحطة في طريقهم إلى منازلهم.