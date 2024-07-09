استئناف خدمات مترو دبي بين محطتي Equiti وMax
عادت خدمات المترو على الخط الأحمر بعد انقطاع بين محطتي "Equiti وMax" مساء الاثنين خلال ساعة الذروة، بحسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وأبلغت الهيئة الركاب بالتأخير المتوقع بسبب مشاكل فنية، وتم توفير خدمات الحافلات البديلة في المحطات المتوقفة.
وبحسب شهود عيان، طُلب من ركاب الخط الأحمر المتجهين نحو محطة ماكس النزول من القطارات، بينما لم يُسمح لأولئك الذين ينتظرون على الأرصفة بركوب القطارات.
وتم إعلام الركاب بالوضع من خلال إشعارات في محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة. "تشهد خدمات القطارات تأخيراً على الخط الأحمر. يرجى الانتباه للإشعارات اللاحقة".
لم يتم عرض جدول القطارات على الشاشات القريبة من مكتب المعلومات.
وأبلغت هيئة الطرق والمواصلات الركاب أنه قد تم استعادة الخدمة على الخط الأحمر، من خلال منشور على منصة X في الساعة 6.33 صباح يوم الثلاثاء. وشكرت الهيئة مستخدمي المترو على تعاونهم.
وفي مساء يوم الاثنين، أخبر موظفو المترو المسافرين أنهم غير متأكدين من المدة التي سيستمر فيها التوقف.
ومع توفير حافلات بديلة، خرج الركاب من المحطة في طريقهم إلى منازلهم.
وقال "براتيك"، وهو مدرب رياضي يعيش في الخليج التجاري، إنه اضطر إلى إلغاء جلسته التدريبية مع عميل بالقرب من مركز دبي العالمي. وأضاف: "حاولت إيقاف سيارة أجرة، لكنني لم أجد واحدة".
"أنيت"، وهي مقيمة أخرى تعمل في أحد فنادق الخليج التجاري، سارت إلى محطة مترو الخليج التجاري لتكتشف أن القطارات لا تعمل. وقالت: "لا أستطيع أن أصدق ذلك. كنت أعوّل على المترو للوصول إلى المنزل بسرعة، والآن أنا عالقة مع الكثير من الاشخاص".
في الساعة 11.15 مساءً، كان أحد موظفي شركة "KT"، الذي يستغرق عادةً ما بين 15 إلى 18 دقيقة للعودة إلى منزله في الكرامة، عالقاً حيث وجب عليه التنقل بين ثلاث حافلات مختلفة للوصول إلى منزله.
"هناك حشود كبيرة في محطات المترو وحركة مرور كثيفة حيث ينتظر الناس ترتيب الحافلات. ولا تزال الحشود بخير حتى محطة "Onpassive"، ولكن بعد ذلك يوجد أشخاص ينتظرون للعودة إلى منازلهم".
بالنسبة للركاب الذين يتعين عليهم التبديل إلى الخط الأخضر، يعد طريق سنتربوينت مساراً رئيسياً لأنه يتضمن محطات تبديل الخط مثل الاتحاد وبرجمان التي تتجه نحو محطات الخط الأخضر مثل اتجاه "اتصالات والخور".
كما تقع محطات مثل الخليج التجاري و دبي مول والمركز المالي و أبراج الإمارات و مركز التجارة العالمي و ماكس وبنك أبوظبي التجاري و برجمان والاتحاد و الرقة وغيرها على هذا الطريق.