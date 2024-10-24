استئناف النقل البحري في قناة دبي والخليج التجاري

ويعمل الخط الأول، "قناة دبي المائية 2" (DC2)، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً من الإثنين إلى السبت، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً أيام الأحد، بفواصل زمنية تتراوح بين 30 و50 دقيقة. ويربط هذا الخط بين محطات الواجهة البحرية ومراسي والخليج التجاري وجودولفين وشارع الشيخ زايد.