استئناف النقل البحري في قناة دبي والخليج التجاري
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات يوم أمس الأربعاء استئناف حركة النقل البحري في قناة دبي المائية والخليج التجاري، وذلك بعد إتمام أعمال التطوير والتحسين.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة المُطوّرة تضمّ خطين يربطان المعالم السياحية الرئيسية في المنطقتين، مع توفير التكامل مع وسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية في المحطات القريبة.
ويعمل الخط الأول، "قناة دبي المائية 2" (DC2)، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً من الإثنين إلى السبت، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً أيام الأحد، بفواصل زمنية تتراوح بين 30 و50 دقيقة. ويربط هذا الخط بين محطات الواجهة البحرية ومراسي والخليج التجاري وجودولفين وشارع الشيخ زايد.
أما الخط الثاني، قناة دبي المائية 3" (DC3)، تعمل من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً يومي السبت والأحد، وتربط محطة الجداف بمحطة حي دبي للتصميم. وتنطلق الرحلات كل 35 دقيقة، وتبلغ أجرة الرحلة درهمين فقط لكل محطة على الخطين.
وقال خلف حسن عبدالله بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يهدف تطوير واستئناف تشغيل الخطين إلى دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وخدمة مشاريع تطوير الواجهة البحرية في دبي".