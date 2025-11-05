ازدحام مروري متوقع قرب معرض الشارقة الدولي للكتاب

تلقى سكان الشارقة تنبيهًا عامًا للسلامة على هواتفهم المحمولة صباح الأربعاء، يحذر من احتمال حدوث ازدحام مروري حول مركز إكسبو الشارقة، حيث يفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أبوابه اليوم.
وجاء في التنبيه، الذي أُرسل عبر نظام الإنذار الوطني للطوارئ (NEWS): "تحذر شرطة الشارقة من احتمال حدوث ازدحام مروري على الطرق المؤدية إلى معرض الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة مع انطلاق الحدث الثقافي البارز. لذلك، يُنصح باستخدام طرق بديلة إذا لم يكن الحدث وجهتك، لضمان سلاسة حركة المرور وسلامة الجميع."
جاء الإشعار على الهواتف المحمولة مع توقع وصول آلاف الزوار إلى أكبر حدث أدبي في المنطقة، مما تسبب في تباطؤ على الطرق الرئيسية المؤدية إلى الموقع.
بحلول المساء، من المحتمل أن تواجه المركبات القادمة من دبي عبر طريق الاتحاد ازدحامًا شديدًا بالقرب من مخارج التعاون والنهدة والخان. من المتوقع أن تمتد الطوابير نحو شارع التعاون، الشريان الرئيسي المؤدي إلى مركز إكسبو الشارقة. كما من المتوقع أن يزداد الازدحام على شارعي الوحدة والكورنيش حيث قد يواجه السكان المتجهون نحو وسط المدينة تحويلات وتأخيرات بسبب تدفق الزوار.
لتخفيف الازدحام ومساعدة السكان على الوصول إلى الموقع بسهولة، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن خطة نقل موسعة تشمل خطوط الحافلات والطرق البحرية من دبي وعجمان، وكذلك داخل الشارقة.
الحافلات:
ستعمل حافلتان يوميًا من محطة حافلات الراشدية في دبي ومركز المدينة في عجمان، حيث تغادر في الساعة 9 صباحًا، 1 ظهرًا، و5 مساءً، مع رحلات العودة المقررة في الساعة 12 ظهرًا، 4 مساءً، و9 مساءً.
المسار البحري:
يمكن للزوار من دبي أيضًا السفر عن طريق البحر عبر المسار البحري FR5، الذي يربط محطة الغبيبة البحرية في دبي بمحطة الشارقة للأحياء المائية. ومن هناك، ستقوم القوارب المجانية بنقل الركاب بين الشارقة للأحياء المائية، القصباء، ومركز إكسبو الشارقة طوال ساعات افتتاح المعرض.
تهدف زيادة تكرار وتنوع خيارات السفر إلى تقليل استخدام المركبات الخاصة وضمان تدفق أكثر سلاسة للزوار إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب الرابع والأربعين، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.