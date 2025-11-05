ازدحام مروري متوقع قرب معرض الشارقة الدولي للكتاب

ستعمل حافلتان يوميًا من محطة حافلات الراشدية في دبي ومركز المدينة في عجمان، حيث تغادر في الساعة 9 صباحًا، 1 ظهرًا، و5 مساءً، مع رحلات العودة المقررة في الساعة 12 ظهرًا، 4 مساءً، و9 مساءً.