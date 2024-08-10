ازدحام مروري على شارع جميرا حتى 12 أغسطس

وقالت الهيئة في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من المتوقع حدوث تأخيرات في الشارع اعتبارًا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 12 أغسطس.