ازدحام مروري على شارع جميرا حتى 12 أغسطس
حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين من ازدحام مروري على شارع جميرا، اليوم السبت 10 أغسطس.
وقالت الهيئة في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من المتوقع حدوث تأخيرات في الشارع اعتبارًا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 12 أغسطس.
ويأتي التأخير في الحركة المرورية بسبب أعمال الصيانة بين شارعي المنارة وأم الشيف، وسيتم تنفيذ أعمال الصيانة في كلا الاتجاهين من 10 أغسطس إلى 12 أغسطس 2024، كما سيتم تنفيذ أعمال الصيانة بين تقاطع شارع المنارة وتقاطع شارع الثانية في كلا الاتجاهين ابتداءً من 17 أغسطس إلى 19 أغسطس 2024.
وسيتم إجراء أعمال صيانة للجزء القريب من "ميركاتو" في كلا الاتجاهين بدءًا من 24 أغسطس إلى 26 أغسطس 2024.
ونصحت الهيئة السائقين باتباع العلامات المرورية واتباع طرق بديلة لضمان وصولهم إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.