ازدحام شديد في محطة "سنتربوينت"مع جيتكس 2024
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، أن مواقف السيارات في محطة مترو سنتربوينت بدبي وصلت إلى حد طاقتها الاستيعابية بالكامل.
ويأتي ذلك خلال اليوم الذي انطلقت فيه فعاليات جيتكس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتنصح البلدية السكان والزوار باستخدام خيارات بديلة لركن السيارات، مثل محطة جبل علي أو محطة "إي اند" عبر مترو الأنفاق.
وحثت أيضاً على استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى المعرض.
ويُقام معرض جيتكس السنوي للتكنولوجيا والشركات الناشئة في موقعين في دبي - في مركز دبي التجاري العالمي (من 14 إلى 18 أكتوبر) وفي دبي هاربور (من 13 إلى 16 أكتوبر). وأكدت السلطات أنه تم وضع خطط أمنية وخطط لتنظيم حركة المرور لضمان التحركات السلسلة للأشخاص والمركبات.
ونصحت هيئة الطرق والمواصلات في وقت سابق الزوار باستخدام الطرق البديلة ووسائل النقل العام، في ظل الازدحام المتوقع بسبب المعرض.
تم توفير مناطق مخصصة لإنطلاق سيارات الأجرة وحافلات النقل لضمان التنقل بسلاسة.