ازدحام شديد في محطة "سنتربوينت"مع جيتكس 2024

ويُقام معرض جيتكس السنوي للتكنولوجيا والشركات الناشئة في موقعين في دبي - في مركز دبي التجاري العالمي (من 14 إلى 18 أكتوبر) وفي دبي هاربور (من 13 إلى 16 أكتوبر). وأكدت السلطات أنه تم وضع خطط أمنية وخطط لتنظيم حركة المرور لضمان التحركات السلسلة للأشخاص والمركبات.