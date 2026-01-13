ازدحام بسبب حادث مروري على شارع الشيخ زايد

حذرت شرطة دبي السائقين من حادث تسبب في ازدحام مروري على شارع الشيخ زايد. وقع الحادث على الطريق السريع في الاتجاه المؤدي إلى مول الإمارات.
أظهرت خرائط جوجل امتداداً باللون الأحمر مما يشير إلى كثافة حركة المرور. دعت السلطات السائقين إلى توخي الحذر.
مع الحرص وتجنب المشتتات، من المهم أيضاً تجنب الإبطاء المفرط للنظر إلى موقع الحادث. هذا السلوك، المعروف بالفضول الزائد، لا يؤخر استجابة الطوارئ فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضاً في حوادث ثانوية.
أفاد خبراء سابقاً لصحيفة الخليج تايمز أن هذه العادة قد تؤدي إلى غرامة قدرها 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 14 يوماً في بعض الإمارات.