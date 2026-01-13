ازدحام بسبب حادث مروري على شارع الشيخ زايد

مع الحرص وتجنب المشتتات، من المهم أيضاً تجنب الإبطاء المفرط للنظر إلى موقع الحادث. هذا السلوك، المعروف بالفضول الزائد، لا يؤخر استجابة الطوارئ فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضاً في حوادث ثانوية.