ارتفاع سرعة المركبات بـ 26 كم/ساعة على شارع الإمارات

ارتفع متوسط سرعات المركبات على اثنين من الطرق السريعة الرئيسية في دبي منذ أن وسعت الإمارة قيود حركة الشاحنات في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لأرقام جديدة أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي.
تتحرك حركة المرور الآن أسرع بـ 26 كيلومترًا في الساعة على شارع الإمارات و 19 كيلومترًا في الساعة على شارع الشيخ محمد بن زايد، مما يعكس ما تصفه السلطات بتحسن واضح في انسيابية الحركة وأوقات السفر بعد فرض قيود على المركبات الثقيلة خلال ساعات الذروة المسائية.
القيود التي تم فرضها اعتبارًا من 1 يناير 2025، تمنع حركة الشاحنات على شارع الإمارات بين شارع العوير والحدود مع الشارقة من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، كجزء من خطة أوسع لتخفيف الازدحام وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
كما أدت الإجراءات المعززة إلى خفض عدد الحوادث إلى النصف على شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد. وسجلت السلطات 37 حالة في عام 2025، مقارنة بـ 75 حالة في عام 2024.
تحسن الامتثال لمواعيد القيود أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 7.7% على شارع الإمارات و 5% على شارع الشيخ محمد بن زايد بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025. وانخفضت تصاريح المرور الصادرة خلال الساعات المقيدة بنسبة 97%، مما يشير إلى ضوابط أكثر صرامة وانتشار أفضل لحركة الشاحنات عبر الطرق البديلة.
صرح حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، بأن القرار يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد لتوسيع قيود الشاحنات خلال ساعات الذروة لدعم تنقل أكثر سلاسة وأمانًا.
وقال: "تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وموانئ دبي العالمية، ومطارات دبي"، مشيرًا إلى أن القيد يستند إلى دراسات هندسية مفصلة تأخذ في الاعتبار الكثافة المرورية، وأنماط الحوادث، وقدرة الممرات البديلة.
وأضاف أنه يجري تنفيذ حملات توعية وإشارات إرشادية وجهود تواصل متعددة اللغات لضمان تطبيق سلس وفعال.
قال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن الخطوة تهدف إلى تقليل الحوادث الناجمة عن التداخل بين الشاحنات والمركبات الخفيفة خلال فترات الازدحام المروري.
وقال: "الهدف الأساسي هو تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن التداخل بين الشاحنات والمركبات الخفيفة، وتخفيف الازدحام على الممرات الحيوية".
وأضاف المزروعي أن هذه الإجراءات تدعم الاستدامة البيئية من خلال خفض استهلاك الوقود والانبعاثات المتعلقة بالازدحام، وأكد أن التزام مشغلي الشاحنات يضمن تحقيق المبادرة لتأثيرها المقصود دون تعطيل العمليات اللوجستية.