ارتفاع سرعة المركبات بـ 26 كم/ساعة على شارع الإمارات

القيود التي تم فرضها اعتبارًا من 1 يناير 2025، تمنع حركة الشاحنات على شارع الإمارات بين شارع العوير والحدود مع الشارقة من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، كجزء من خطة أوسع لتخفيف الازدحام وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.