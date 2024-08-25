احتفالات ومفاجآت في الذكرى الـ 15 لمترو دبي

مع احتفال مترو دبي بمرور 15 عاماً، يمكن للسكان التطلع إلى الحصول على منتجات ذات إصدارات محدودة وفعاليات خاصة وبطاقات نول بأسعار مخفضة وغير ذلك الكثير.

و يعد المترو أحد وسائل النقل العام الأيقونية في دبي، حيث كان الإعلان عن المحطة بمثابة حنين للعديد من السكان الذين شهدوا التغيير الذي طرأ عليه على مر السنين. وانطلق القطار بدون سائق لأول مرة على المسارات في 9 سبتمبر 2009 (09/09/09).