احتفالات ومفاجآت في الذكرى الـ 15 لمترو دبي
مع احتفال مترو دبي بمرور 15 عاماً، يمكن للسكان التطلع إلى الحصول على منتجات ذات إصدارات محدودة وفعاليات خاصة وبطاقات نول بأسعار مخفضة وغير ذلك الكثير.
و يعد المترو أحد وسائل النقل العام الأيقونية في دبي، حيث كان الإعلان عن المحطة بمثابة حنين للعديد من السكان الذين شهدوا التغيير الذي طرأ عليه على مر السنين. وانطلق القطار بدون سائق لأول مرة على المسارات في 9 سبتمبر 2009 (09/09/09).
وتحت شعار "15 عاماً على المسار"، تحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي بهذه المناسبة بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والمفاجآت والمبادرات لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب السكان والزوار من جميع أنحاء العالم.
ما الذي يمكنك توقعه من الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمترو
طوابع بريدية محدودة الإصدار صادرة عن بريد الإمارات
إصدار خاص من بطاقات نول بتصميم حصري من شركة ليجو الشرق الأوسط وشعار حملة الذكرى السنوية الخامسة عشرة
هدايا تذكارية متعلقة بالمترو من معرض الجابر
احتفال يستضيفه ليجولاند دبي في 21 سبتمبر 2024. الحدث مخصص لأطفال مترو الأنفاق - الأطفال المولودين في 9 سبتمبر (في الأعوام من 2009 إلى 2023). يجب التسجيل من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني
سيتم بيع كمية محدودة من الآيس كريم على شكل مترو إيجلو. 5000 من هذه الآيس كريم سيكون لها رمز خاص على العصي، والذي يمكن إظهاره للفوز بواحدة من 5000 بطاقة خصم Nol Terhaal
عروض موسيقية في محطات المترو من 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر يقدمها موسيقيون إماراتيون وعالميون ضمن مهرجان مترو دبي الموسيقي الرابع الذي تنظمه براند دبي