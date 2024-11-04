ابوظبي تعزز النقل المستدام بإطلاق أول مطار عمودي واختبار طائرة بدون طيار

ستطلق أبوظبي أوّل مطار تجريبي للطيران العمودي في دولة الإمارات العربية المتّحدة، في خطوة اتخذتها شركة Advanced Mobility Hub "أدفانس موبيلتي هاب" ، وهي شركة تابعة لمجموعة Multi Level Group " ملتي ليفل غروب".

كما ستجري "أدفانس موبيلتي هاب" أوّل اختبار لطائرة بدون طيار ذاتية القيادة في محطّة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد لتعزيز النقل المستدام في الإمارة، وذلك في إطار اتفاقية بين "أدفانس موبيلتي هاب" ومجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، يهدف المشروع إلى توفير فرص النقل المستدام باستخدام الطائرات الكهربائية العمودية، والطائرات ذاتية القيادة القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، بسعة تتراوح من فردين إلى خمسة أفراد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجسْتية الكثيفة أو البسيطة.

شاهد الفيديو الذي نشره مكتب أبوظبي للإعلام هنا: