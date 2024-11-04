ابوظبي تعزز النقل المستدام بإطلاق أول مطار عمودي واختبار طائرة بدون طيار
ستطلق أبوظبي أوّل مطار تجريبي للطيران العمودي في دولة الإمارات العربية المتّحدة، في خطوة اتخذتها شركة Advanced Mobility Hub "أدفانس موبيلتي هاب" ، وهي شركة تابعة لمجموعة Multi Level Group " ملتي ليفل غروب".
كما ستجري "أدفانس موبيلتي هاب" أوّل اختبار لطائرة بدون طيار ذاتية القيادة في محطّة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد لتعزيز النقل المستدام في الإمارة، وذلك في إطار اتفاقية بين "أدفانس موبيلتي هاب" ومجموعة موانئ أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، يهدف المشروع إلى توفير فرص النقل المستدام باستخدام الطائرات الكهربائية العمودية، والطائرات ذاتية القيادة القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، بسعة تتراوح من فردين إلى خمسة أفراد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجسْتية الكثيفة أو البسيطة.
شاهد الفيديو الذي نشره مكتب أبوظبي للإعلام هنا:
وقال محمد صلاح الرئيس التنفيذي لمجموعة ملتي ليفل:
"تهدف هذه الخطة إلى إثراء تجربة التنقل السياحي والمساهمة في تعزيز الأنشطة السياحية في دولة الإمارات، من خلال توفير جولات جوية لمشاهدة المعالم السياحية في إمارة أبوظبي، وهذا بدوره يدعم زيادة عدد الليالي السياحية وخلق أنشطة إضافية مستدامة غير ملوثة للبيئة".
كما ستستكشف اتفاقية بين أدنوك (شركة الطاقة المتطورة) ومجموعة أبوظبي للموانئ ومجموعة المستويات المتعددة وشركة إي آند استخدامَ الطائرات العمودية الكهربائية لعمليات الشحن لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية وانبعاثات الكربون.
ستعمل الهيئات على استكشاف الفرص المتاحة لتلبية متطلبات النقل والخدمات اللوجستية لقطاع الخدمات البترولية، سواء على البر أو البحر.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتبادل الجهات المعرفة بشأن تسخير حلول الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الخدمات المحلية في هذه القطاعات الحيوية، مع تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة.
دور الهيئات المختلفة
ستتعاون محطّة أبوظبي للسفن السياحية مع الشركاء لتقديم الدعم اللوجستي من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية وضمان توافر الاستعدادات اللازمة.
وستُجرى العمليات من خلال مجموعة من الشركات التابعة لمجموعة "ملتي ليفل غروب" تحت مظلة "أدفانس موبيلتي هاب". وتشمل هذه الشركات "وينغز لوجستك" لتقديم خدمات الطائرات بدون طيار لنقل الركاب والبضائع، و "سبيس فالكون" لمراقبة الطائرات بدون طيار للمهام الخاصة مثل مكافحة الحرائق والتفتيش.
ستوفر شركة Vertihub "فيرتي هاب" التابعة لمجموعة ملتي ليفل غروب" والشركة التابعة لها "يونيفايد أفييشن" Unified Aviation عمليات البنية التحتية وعمليات تدقيق المطار، بالإضافة إلى خدمات الدعم الأرضي والتشغيلي للمطارات.
ستعمل أكاديمية الإمارات لبرامج التدريب والتعليم على تقديم برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية في مجال الطائرات بدون طيار.
يتضمن برنامج سفراء الإمارات التدريب والتعليم لتعزيز الخبرة في الصناعات المتخصصة والمبتكرة مثل لوجستيات الطائرات بدون طيار، وتعزيز التنمية البشرية والفرص للطلاب الإماراتيين، من خلال شراكة أكاديمية إمريت التابعة لمجموعة ملتي ليفل مع كلية التكنولوجيا والتعليم العالي والتي تهدف إلى تدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على مهارات التكنولوجيا المتقدمة.