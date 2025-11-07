إنهاء الازدحام: 170 مليار درهم استثمار إماراتي في طريق "الرفاهية المعيشية" للموظفين

كل صباح قبل شروق الشمس، يبدأ محي الدين يوسف رحلة تأخذه عبر ثلاث إمارات. المعلم اللبناني البالغ من العمر 29 عامًا يعيش في عجمان، يوصل أطفاله إلى المدرسة في الشارقة، ثم يواصل إلى دبي للعمل.
قال: "في الأيام العادية، تستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف، ولكن إذا كان هناك حادث، يمكن أن تمتد إلى ساعتين". "هذا يعني أنني أقضي ثلاث إلى أربع ساعات في الازدحام كل يوم."
محي الدين هو جزء من عدد متزايد من المسافرين الذين يتنقلون بين الازدحام الصباحي والمسائي بين الإمارات الشمالية ودبي. وفقًا لوزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن ملكية المركبات في الإمارات تتزايد بأكثر من ثمانية في المائة سنويًا - أربعة أضعاف المتوسط العالمي البالغ حوالي اثنين في المائة - مع توسع عدد السكان والنشاط الاقتصادي في البلاد.
يقول المسؤولون إن تداخل ساعات الدراسة والعمل قد زاد من حدة الازدحام في أوقات الذروة عبر الطرق الفيدرالية والمحلية.
على مر السنين، شهد محي الدين ثلاثة حوادث طرق، بما في ذلك واحد على طريق دبي-الشارقة الذي يتذكره بوضوح. قال: "لقد رأيت كل شيء - معادن ملتوية، حرائق، إصابات، وحتى وفيات". "بحلول الوقت الذي أصل فيه إلى العمل، أكون قد استنزفت بالفعل."
لقد أعادت الرحلة الطويلة تشكيل روتين عائلته. قال: "عندما أعود إلى المنزل، أكون متعبًا جدًا للعب مع أطفالي". "عادة ما أنام مباشرة بعد غروب الشمس فقط لأستعيد نشاطي، وبحلول الوقت الذي أستيقظ فيه، تكون عائلتي قد نامت بالفعل. أراهم حقًا فقط في عطلات نهاية الأسبوع."
بالنسبة للمقيمين مثل محي الدين، فإن خطة الحكومة الجديدة بقيمة 170 مليار درهم لتطوير البنية التحتية للنقل - بما في ذلك طريق سريع وطني رابع يربط الإمارات الشمالية بأبوظبي - تقدم أملًا في رحلات أقصر وأكثر أمانًا. سيساعد المشروع في تسهيل حركة الناس والبضائع مع تخفيف الضغط على الممرات الحالية مثل E11.
ومع ذلك، دعا إلى دراسة أماكن سكن وعمل الناس. “يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في ذلك - ربما تطبيق يحدد أنماط التنقل.” يعتقد أن تحسين النقل العام ومعالجة أسعار الإسكان يمكن أن تقدم حلولاً أكثر استدامة. “إذا تم توسيع الوصول إلى المترو، سيستخدمه المزيد من الناس”، قال. “سيكلف النقل العام أقل ويقدم نتائج أسرع.”
قال راشد سيف البدواوي، 54 عامًا، من دبي، إن الازدحام أصبح عقبة رئيسية أمام الإنتاجية. “نضيع ساعات على الطريق كل يوم”، قال. “يؤخر الاجتماعات والمواعيد والفرص التجارية.”
أشاد باستمرار استثمار الإمارات في تحديث شبكة النقل الخاصة بها ودعا إلى جهود مكملة لتحسين سلوك السائقين وسلامة المركبات. “المشكلة ليست فقط في الطرق”، قال. “إنها أيضًا تتعلق بوعي السائقين. بعض السيارات القديمة لا تزال على الطرق رغم أنها غير آمنة، والعديد من السائقين لا يتبعون القواعد الأساسية للقيادة الآمنة.”
قال راشد إن عمليات التفتيش الأقوى على المركبات، وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة، وحملات التوعية العامة يمكن أن تعزز سلامة الطرق وتساعد الإمارات في تحقيق هدفها بتقليل الازدحام والحوادث على مستوى البلاد.
أعربت المقيمة في الشارقة، جميلة أحمد، التي تسافر يوميًا إلى دبي للعمل، عن مخاوف مماثلة. “الرحلة، التي ينبغي أن تكون قصيرة، تستغرق الآن باستمرار أكثر من ساعة في كل اتجاه بسبب الازدحام الشديد، مما يحول القيادة البسيطة إلى محنة طويلة ومرهقة”، قالت.
وصفت الازدحام المستمر وحركة المرور البطيئة خلال ساعات الذروة بأنها “مرهقة وغير متوقعة”، مشيرة إلى أن الوقت الضائع على الطريق أثر بشكل عميق على حياتها اليومية. “قضاء الكثير من الوقت في الازدحام يسبب الكثير من التوتر وعدم الراحة الجسدية. يبدأ يومي بملاحظة سلبية ويتركني منهكة عندما أعود إلى المنزل. كأم، لا يتبقى لي الكثير من الوقت لأقضيه مع أطفالي”، قالت.
قالت جميلة إنها متفائلة بشأن خطة النقل الجديدة للحكومة. “إنها تظهر التزامًا واضحًا بمعالجة مشكلة الازدحام، وهي خطوة ضرورية لإدارة العدد المتزايد من المركبات على الطريق”، قالت. “القيادة الأقصر والأقل توترًا تعني وقتًا شخصيًا أكثر، وتقليل القلق اليومي، وتوازنًا أفضل بين العمل والحياة.”
وأضافت أن أصحاب العمل يمكنهم أيضًا لعب دور في تخفيف توتر التنقل. “آمل أن تتبنى الشركات خيارات أكثر مرونة مثل تقليل ساعات العمل أو العمل عن بعد”، قالت. “ذلك سيساعد بقدر ما تساعد الطرق الجديدة في تحسين جودة حياة الناس.”