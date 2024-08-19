إنجاز20 استراحة مكيفة في دبي لسائقي التوصيل

وتوفر كل منطقة استراحة مساحة مكيفة حيث يمكن للسائقين أخذ قسط من الراحة. كما تتوفر آلات بيع الوجبات الخفيفة وموزع مياه ومحطة شحن للهاتف المحمول في مواقع الاستراحة. ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 10 أشخاص، حسب الموقع المحدد. بالإضافة إلى ذلك، توجد أماكن كافية لركن الدراجات النارية بجوار كل منطقة استراحة.