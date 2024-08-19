إنجاز20 استراحة مكيفة في دبي لسائقي التوصيل
أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بناء 20 من أصل 40 منطقة استراحة مكيفة لسائقي خدمة التوصيل في مواقع رئيسية عدة في جميع أنحاء الإمارة.
وتوفر كل منطقة استراحة مساحة مكيفة حيث يمكن للسائقين أخذ قسط من الراحة. كما تتوفر آلات بيع الوجبات الخفيفة وموزع مياه ومحطة شحن للهاتف المحمول في مواقع الاستراحة. ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 10 أشخاص، حسب الموقع المحدد. بالإضافة إلى ذلك، توجد أماكن كافية لركن الدراجات النارية بجوار كل منطقة استراحة.
وتأتي هذه المبادرة بهدف تحسين مستوى راحة السائقين بينما ينتظرون تلقي طلبات جديدة، وبالتالي زيادة مستوى رضاهم بشكل عام وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور.
وسيتم بناء 40 منطقة استراحة مكيفة بشكل استراتيجي في المناطق التالية: شارع حصة والبرشاء هايتس والبرشاء والكرامة ورقة البطين وأم سقيم (جميرا 3) وجميرا (شارع الوصل) وذا جرينز ومركز دبي التجاري العالمي والراشدية والسطوة وند الحمر والنهدة وعود ميثاء واربيان رانشز والمدينة العالمية والخليج التجاري ودبي مارينا والجداف ومردف ولاست إكزت الخوانيج ومدينة دبي للسيارات والقرهود، حيث يوجد في هذه المناطق أعلى طلب على خدمات التوصيل.
وقال "مطر الطاير"، المدير العام رئيس مجلس إدارة "هيئة الطرق والمواصلات": "تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السلامة المرورية لجميع السائقين وتحقيق المؤشرات المستهدفة لاستراتيجية دبي للسلامة المرورية ورؤيتها "صفر وفيات"، لجعل دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية".
وأضاف : "يتماشى بناء مناطق الاستراحة مع النمو الكبير الذي شهده قطاع التوصيل خلال السنوات الأخيرة، مما يلبي الطلب المتزايد من الجمهور على السلع، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدم خدمات التوصيل بالدراجات النارية في دبي حتى نهاية يونيو الماضي 2535 شركة، بإجمالي 40088 دراجة توصيل قيد التشغيل".