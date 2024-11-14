إنجاز صيانة وقائية لـ 23 طريقاً وتقاطعاً رئيسياً بدبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال الصيانة الوقائية لـ14 طريقاً رئيسياً و9 تقاطعات رئيسية في مختلف مناطق دبي في الربع الثالث من عام 2024.
وشملت أعمال الصيانة، حسب تصنيفات الطرق، الطرق السريعة والطرق السريعة الفرعية والطرق الداخلية في ست مناطق سكنية ومنطقة تجارية واحدة.
وتركزت أعمال الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من عام 2024 على عدد من الشوارع الرئيسية في دبي، بما في ذلك طريق دبي العين، وطريق جبل علي لهباب، وطريق رأس الخور، وشارع الرباط، وشارع خليفة بن زايد، وشارع الاتحاد، وشارع أبو بكر الصديق، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع المصلى، وشارع السطوة، وشارع خالد بن الوليد، وشارع المرابع، وشارع زعبيل 1.
وقال المهندس حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "إن الهيئة تولي استدامة البنية التحتية في دبي وسلامة جميع مستخدمي الطرق أولوية قصوى، وهو ما يظل التزامنا الأول. وفي إطار هذه الجهود، تضمنت الصيانة الوقائية تجديد طبقات الرصف وفقاً لحالة الطرق، وإصلاح الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية، وإعادة رصف أقسام الإسفلت والبلاط التالفة في المناطق المتضررة".
وأكد البنا حرص هيئة الطرق والمواصلات على بذل الجهود في إجراء الصيانة الشاملة لجميع الطرق الرئيسية ومرافقها، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع النمو والتطور العمراني الذي تشهده إمارة دبي، بهدف تعزيز جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي.
وأضاف: "تستخدم هيئة الطرق والمواصلات أحدث التقنيات الذكية في أعمال الصيانة لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، مما يتيح مراقبة دقيقة للحالة التشغيلية لمرافق الطرق، والتنبؤ بالعمر الافتراضي للطرق، وتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والسلامة الإنشائية طوال عمرها الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الهيئة أثناء أعمال الصيانة بأعلى معايير سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية، بهدف تقليل الازدحام وكثافة المركبات خلال هذه الفترة".