إنجاز صيانة وقائية لـ 23 طريقاً وتقاطعاً رئيسياً بدبي

وتركزت أعمال الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من عام 2024 على عدد من الشوارع الرئيسية في دبي، بما في ذلك طريق دبي العين، وطريق جبل علي لهباب، وطريق رأس الخور، وشارع الرباط، وشارع خليفة بن زايد، وشارع الاتحاد، وشارع أبو بكر الصديق، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع المصلى، وشارع السطوة، وشارع خالد بن الوليد، وشارع المرابع، وشارع زعبيل 1.