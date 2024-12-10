إنجاز صيانة شاملة لقطارات ومسارات مترو دبي

وأضاف أن "هذه التدابير تعزز استدامة البنية التحتية، وتخفض التكاليف، وتدعم المسؤولية البيئية، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الكربون. وهدفنا ليس فقط تلبية المعايير العالمية، بل وضع معايير جديدة للنقل الحضري، وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة وموثوقة للركاب".