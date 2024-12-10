إنجاز صيانة شاملة لقطارات ومسارات مترو دبي
أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عملية تجديد شاملة لأسطول مترو دبي، بما في ذلك تجديد 79 قطاراً، ضمن برنامج الصيانة الوقائية السنوي.
وقطعت القطارات التي تم تجديدها ما يزيد على 1.5 مليون كيلومتر منذ إطلاق مترو دبي، وأسفرت أعمال الصيانة عن تحقيق معدل جاهزية للقطارات والتزام بالمواعيد بلغ 99.7%.
وبالإضافة إلى تجديد القطارات، نفذت الهيئة أعمال صقل للسكك الحديدية على طول الخطين الأحمر والأخضر، حيث بلغت المسافة الإجمالية للسكك الحديدية 189 كيلومتراً. وتعمل عملية صقل السكك الحديدية على إزالة العيوب السطحية واستعادة المسارات إلى مواصفاتها الأصلية، مما يطيل عمرها الافتراضي ويضمن رحلات أكثر سلاسة وأماناً للركاب.
وتهدف الصيانة إلى تحسين جودة الخدمة وإلى تقليل الحاجة إلى الصيانة التصحيحية في المستقبل، مما يساعد على خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل وتعزيز الكفاءة.
وقال حسن المطوع، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "يشكل برنامج الصيانة الوقائية حجر الزاوية في التزامنا بالتميز التشغيلي والاستدامة لمترو دبي. ومن خلال مبادرات مثل صيانة القطارات وتجديد أسطول القطارات، فإننا نضمن باستمرار سلامة وكفاءة وموثوقية الشبكة بأكملها".
وأضاف أن "هذه التدابير تعزز استدامة البنية التحتية، وتخفض التكاليف، وتدعم المسؤولية البيئية، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الكربون. وهدفنا ليس فقط تلبية المعايير العالمية، بل وضع معايير جديدة للنقل الحضري، وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة وموثوقة للركاب".