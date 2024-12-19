إنجاز الخط الأزرق لمترو دبي في 2029
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في 9 سبتمبر 2029.
وأعلنت هيئة النقل أيضاً أنها منحت عقداً للمشروع بقيمة 20.5 مليار درهم لثلاث شركات تركية وصينية بارزة هي: "مابا" و "ليماك" و "سي أر أر سي"
وفي إشارة إلى الحنين إلى الماضي، فإن التاريخ المتوقع لبدء تنفيذ المشروع يشبه التاريخ الذي بدأ فيه تنفيذ مشاريع المترو الحيوية الحالية في المدينة، الخطين الأخضر والأحمر، في التاسع من سبتمبر/أيلول 2009 (9/9/2009).
ويمتد المشروع على مسافة 30 كيلومترا، ويضم 14 محطة، ويضم 28 قطاراً، ومن المتوقع أن ينقل 200 ألف راكب في عام 2030، ويرتفع إلى 320 ألف راكب بحلول عام 2040.
وستحمل شبكة النقل 46 ألف مسافر في الساعة في كلا الاتجاهين، ومن المتوقع أن تعمل على تقليل الازدحام المروري على ممرات الطرق التي تخدمها بنسبة 20%.
وسيوفر المشروع اتصالاً بين مطار دبي الدولي والمناطق الحضرية الرئيسية على طول الخط، مع أوقات سفر تتراوح بين 10 إلى 25 دقيقة.