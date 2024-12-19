إنجاز الخط الأزرق لمترو دبي في 2029

ويمتد المشروع على مسافة 30 كيلومترا، ويضم 14 محطة، ويضم 28 قطاراً، ومن المتوقع أن ينقل 200 ألف راكب في عام 2030، ويرتفع إلى 320 ألف راكب بحلول عام 2040.