"إم كى1": مركبة تعزز استجابة شرطة أبوظبي للطوارئ
كشفت شرطة أبوظبي عن مركبة دورية رائدة - النموذج الأولي"إم كى1" MK1. مع صندوق طائرة بدون طيار متكامل، وإمكانية السير على الطرق الوعرة، والتحكم في إشارات المرور في حالات الطوارئ، وتم عرض هذه المركبة الكهربائية العملاقة في مؤتمر جيتكس العالمي للتكنولوجيا يوم الاثنين.
وقال مسؤول في شرطة أبو ظبي لصحيفة خليج تايمز: "إن MK1 هي أكثر من مجرد سيارة؛ فهي تمثل تحولاً في كيفية قدرة الشرطة على الاستجابة بفعالية لمختلف المواقف".
وصُممت هذه المركبة للاستخدام في التضاريس الحضرية والوعرة، وتتميز بهيكل قوي يمكنه التعامل مع المناظر الطبيعية المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عبور المياه حتى 800 ملم. ووفقًا للمسؤولين، فإن النموذج الأولي من MK1 قيد التطوير حالياً، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تعميمه رسمياً.
ومن بين الميزات البارزة في MK1 صندوق الطائرات بدون طيار المتكامل. وأوضح المسؤول أن "هذه الإضافة المبتكرة تسمح للضباط بنشر طائرة بدون طيار بسرعة عند الحاجة، مما يوفر مراقبة جوية ووعياً معززًا بالموقف". كما تم تجهيز السيارة بكاميرا بزاوية 360 درجة وقدرات الأشعة تحت الحمراء والإضاءة المتقدمة، مما يضمن تغطية شاملة حتى في ظروف انخفاض الرؤية.
وأضافوا بأن "غرفة القيادة الكاملة داخل المركبة مصممة للسماح للضباط بالاستجابة لحالات الطوارئ بشكل فعال. كما تتضمن MK1 نظاماً سمعياً وبصريًا متكاملًا يراقب العلامات الحيوية، مما يعزز قدراتنا التشغيلية خلال المواقف الحرجة".
يمكن لجهاز MK1 التحكم في إشارات المرور، مما يسمح للضباط بتغيير الإشارات الحمراء إلى الخضراء أثناء الملاحقات عالية السرعة. وتضمن هذه الميزة أن يتمكن الضباط من التنقل عبر المناطق المزدحمة دون تأخير، مما يحسن أوقات الاستجابة والسلامة العامة.
وتحدث المسؤول عن القدرات المتقدمة لـ MK1 قائلاً: "هذه المركبة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا. بفضل قدراتها على الطرق الوعرة ونظام الطائرات بدون طيار المتكامل، يمكننا إدارة حالات الطوارئ بشكل أكثر فعالية. الأمر لا يتعلق بالسرعة فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بالوعي بالموقف واكتساب ميزة تكتيكية في السيناريوهات في الوقت الفعلي".