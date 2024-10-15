"إم كى1": مركبة تعزز استجابة شرطة أبوظبي للطوارئ

وصُممت هذه المركبة للاستخدام في التضاريس الحضرية والوعرة، وتتميز بهيكل قوي يمكنه التعامل مع المناظر الطبيعية المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عبور المياه حتى 800 ملم. ووفقًا للمسؤولين، فإن النموذج الأولي من MK1 قيد التطوير حالياً، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تعميمه رسمياً.