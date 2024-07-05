إغلاق مركز فحص المركبات بعجمان يوم الأحد

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت في وقت سابق أن السابع من يوليو المقبل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص، فيما أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الأول من محرم إجازة رسمية لموظفي الحكومة.