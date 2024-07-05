النقل
إغلاق مركز فحص المركبات بعجمان يوم الأحد
هيئة النقل بعجمان : المركز سيستأنف عمله المعتاد يوم الاثنين الموافق 8 يوليو.
أعلنت إدارة مركز فحص وتسجيل المركبات في عجمان يوم الجمعة عن إغلاق مركز الفحص والتسجيل في عجمان يوم السبت 7 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وأكدت هيئة النقل بعجمان أن المركز سيستأنف عمله المعتاد يوم الاثنين الموافق 8 يوليو.
ويفتح مركز "سبيد" لفحص وتسجيل المركبات أبوابه سبعة أيام في الأسبوع. وفيما يلي الجدول الزمني المعتاد:
من الأحد إلى الخميس: 7.30 صباحاً حتى 9 مساءً
صباح الجمعة: من 7.30 صباحاً إلى 12 ظهراً
مساء الجمعة: من 4 عصراً إلى 9 مساءً (خدمة فحص المركبات فقط)
السبت: من 1 ظهراً إلى 9 مساءً (خدمة فحص المركبات فقط)
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت في وقت سابق أن السابع من يوليو المقبل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص، فيما أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الأول من محرم إجازة رسمية لموظفي الحكومة.