إغلاق مؤقت لـ 4 طرق رئيسية في دبي لسباق الجري الأحد
مع انطلاق سباق تحدي دبي للجري يوم الأحد، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاق الطرق أمام السائقين خلال يوم السباق يوم الخميس.
ستتم هذه الإغلاقات من الساعة 3.30 صباحاً حتى الساعة 10.30 صباحاً يوم 24 نوفمبر.
وعرضت الهيئة طرقا بديلة لسائقي السيارات للوصول إلى وجهاتهم خلال هذه الفترة.
سيتم إغلاق الطرق التالية أثناء التحدي:
شارع الشيخ زايد بين دوار مركز التجارة والجسر الثاني
شارع الصكوك بين شارع الشيخ زايد وشارع البورصة
طريق المركز المالي السفلي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل
اتجاه واحد من شارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد
وقدمت هيئة الطرق الطرق البديلة التالية لسائقي السيارات:
طريق المركز المالي (المستوى العلوي)
شارع قصر زعبيل
طريق المستقبل
شارع الوصل
طريق الخيل
شارع البدع
ونصحت السلطات السكان والزوار بالتخطيط لرحلتهم مسبقاً واستخدام طرق بديلة لتجنب أي تأخير محتمل.