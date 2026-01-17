إغلاق مؤقت لطرق في دبي تزامناً مع "سباق ديوان سمو حاكم دبي" للدراجات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاق عدد من الطرق في دبي بشكل مؤقت، وذلك تزامناً مع انطلاق "سباق ديوان سمو حاكم دبي" يوم الأحد (18 يناير).
ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، تشمل الطرق المتأثرة كلاً من شارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الميدان، وشارع الميناء، وشارع العروبة، وشارع الحديقة، وشارع إكسبو، وشارع القدرة، وشارع المنامة، وطريق لهباب، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.
سيتم تنفيذ إغلاقات الطرق قبل حوالي 10 دقائق من بدء السباق؛ وسيتم رفع الإغلاق بمجرد انتهاء السباق وبعد عبور الدراجين للمسار.
ينطلق السباق، الذي يعد جزءاً من النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، في تمام الساعة 12:45 ظهراً ويستمر لمدة أربع ساعات تقريباً. وسيبدأ من ديوان الحاكم في منطقة الفهيدي وينتهي عند مضمار الدراجات الهوائية في المرموم.
يُنصح السائقون بتخطيط رحلاتهم مسبقاً، واستخدام طرق بديلة قدر الإمكان، وتخصيص وقت إضافي للرحلة لتجنب التأخير.
كما حثت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي الطريق على متابعة التحديثات المرورية الرسمية خلال الفعالية.