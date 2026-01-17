النقل

إغلاق مؤقت لطرق في دبي تزامناً مع "سباق ديوان سمو حاكم دبي" للدراجات

هيئة الطرق والمواصلات تدعو السائقين لتخطيط رحلاتهم مسبقاً واتباع المسارات البديلة يوم الأحد.
لقطة شاشة: فيديو هيئة الطرق والمواصلات

لقطة شاشة: فيديو هيئة الطرق والمواصلات

طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاق عدد من الطرق في دبي بشكل مؤقت، وذلك تزامناً مع انطلاق "سباق ديوان سمو حاكم دبي" يوم الأحد (18 يناير).

ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، تشمل الطرق المتأثرة كلاً من شارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الميدان، وشارع الميناء، وشارع العروبة، وشارع الحديقة، وشارع إكسبو، وشارع القدرة، وشارع المنامة، وطريق لهباب، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

سيتم تنفيذ إغلاقات الطرق قبل حوالي 10 دقائق من بدء السباق؛ وسيتم رفع الإغلاق بمجرد انتهاء السباق وبعد عبور الدراجين للمسار.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ينطلق السباق، الذي يعد جزءاً من النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، في تمام الساعة 12:45 ظهراً ويستمر لمدة أربع ساعات تقريباً. وسيبدأ من ديوان الحاكم في منطقة الفهيدي وينتهي عند مضمار الدراجات الهوائية في المرموم.

يُنصح السائقون بتخطيط رحلاتهم مسبقاً، واستخدام طرق بديلة قدر الإمكان، وتخصيص وقت إضافي للرحلة لتجنب التأخير.

كما حثت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي الطريق على متابعة التحديثات المرورية الرسمية خلال الفعالية.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com