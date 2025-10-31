إغلاق مؤقت لثلاثة طرق في دبي الأحد المقبل بسبب "دبي رايد 2025"

ستتوفر خدمة تأجير الدراجات المجانية بنظام من يَصِل أولًا يُخدَم أولًا، من الساعة 3 صباحًا حتى 8 صباحًا، مع إعفاء المشاركين من رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تتجاوز 45 دقيقة خلال تلك الفترة.