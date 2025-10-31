إغلاق مؤقت لثلاثة طرق في دبي الأحد المقبل بسبب "دبي رايد 2025"

مع انطلاق فعالية «دبي رايد 2025» يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق مؤقت لعدد من الطرق أمام المركبات خلال يوم السباق.
وسيتم تطبيق هذه الإغلاقات من الساعة 3:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا في الثاني من نوفمبر.
سيتم إغلاق الطرق التالية أثناء التحدي:
شارع الشيخ زايد بين دوار مركز التجارة الدولي وجسر حدائق،
طريق المركز المالي السفلي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل
اتجاه واحد من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد
ولضمان انسيابية الحركة المرورية، نصحت هيئة الطرق والمواصلات السائقين بالتخطيط المسبق لرحلاتهم واستخدام الطرق البديلة التالية:
طريق المركز المالي العلوي
طريق قصر زعبيل
شارع الوصل
طريق الخيل
شارع الأصايل
يعد «دبي رايد» واحدا من فعاليات «تحدي دبي للياقة» التي يمكن للمقيمين التسجيل فيها، مع انطلاق النسخة التاسعة من التحدي في الأول من نوفمبر 2025.
وسيمتد التحدي حتى يوم الأحد 30 نوفمبر، حيث تعد هذه النسخة من المبادرة المجتمعية الخاصة بنمط الحياة النشط على مستوى المدينة بأجندة غير مسبوقة من الأنشطة الرياضية المجانية المصممة لتناسب جميع الأعمار والمستويات.
ستنطلق الفعالية الكبرى لتحدي دبي للياقة 2025 بمشهد مذهل صباح الأحد 2 نوفمبر، حيث سيتجمع آلاف الدراجين على شارع الشيخ زايد عند الساعة 6:15 صباحًا لبدء النسخة السادسة من «دبي رايد».
وسيتمكن المشاركون من اختيار المسار المناسب لهم، إما مسار العائلة البالغ طوله 4 كيلومترات الذي يمر عبر منطقة وسط مدينة دبي، أو المسار الطويل الممتد لمسافة 12 كيلومترًا والذي يمر بجانب أبرز معالم المدينة مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.
أما الدراجون المحترفون الساعون لخوض تجربة مليئة بالأدرينالين، فستعود فعالية «دبي رايد سبيد لابس» من الساعة 5 حتى 6 صباحًا، لتمنحهم فرصة نادرة للقيادة بسرعة على المسار البالغ طوله 12 كيلومترًا، بسرعة متوسطة لا تقل عن 30 كيلومترًا في الساعة.
يمكن للمشاركين الحصول على رحلة مجانية في تطبيق «كريم» باستخدام الرمز الترويجي (DR25)، واستلام دراجاتهم من إحدى محطتي «كريم بايك» المؤقتتين — المدخل A: متحف المستقبل (شارع مركز التجارة)، والمدخل E: الطريق المالي السفلي (Financial Centre Street). كما يمكن استلام الدراجات من أي من محطات «كريم بايك» الـ200 المنتشرة في مختلف أنحاء دبي.
ستتوفر خدمة تأجير الدراجات المجانية بنظام من يَصِل أولًا يُخدَم أولًا، من الساعة 3 صباحًا حتى 8 صباحًا، مع إعفاء المشاركين من رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تتجاوز 45 دقيقة خلال تلك الفترة.