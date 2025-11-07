النقل

إغلاق مؤقت على شارع المطار في دبي لتوسعة مدخل المبنى 1

هيئة الطرق والمواصلات تنصح السائقين بالتخطيط المسبق واستخدام الطرق البديلة عبر القرهود لضمان انسيابية الحركة
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

يُنصح مرتادو الطرق في دبي بالحذر من إغلاق مؤقت على شارع المطار مقابل المبنى 1 في مطار دبي الدولي.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) يوم الجمعة (7 نوفمبر) أن الإغلاق جاء لتسهيل أعمال التوسعة عند مدخل المبنى.

ووفقًا للهيئة، سيؤثر الإغلاق على حركة المرور المتجهة إلى ديرة يوم السبت (8 نوفمبر) في الساعة 2:30 صباحًا، وعلى حركة المرور المتجهة إلى الخوانيج يوم الأحد (9 نوفمبر) في الساعة 2:30 صباحًا.

ونصحت الهيئة السائقين بالتخطيط المسبق لرحلاتهم، واتباع الإرشادات المرورية، واستخدام الطرق البديلة عبر القرهود لضمان سلاسة التنقل والوصول في الوقت المحدد إلى المطار.

