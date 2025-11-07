إغلاق مؤقت على شارع المطار في دبي لتوسعة مدخل المبنى 1

ووفقًا للهيئة، سيؤثر الإغلاق على حركة المرور المتجهة إلى ديرة يوم السبت (8 نوفمبر) في الساعة 2:30 صباحًا، وعلى حركة المرور المتجهة إلى الخوانيج يوم الأحد (9 نوفمبر) في الساعة 2:30 صباحًا.