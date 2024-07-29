النقل
إغلاق طريق الشيخ مكتوم بن راشد المؤدي إلى دبي
إغلاق المسارات الثلاثة اليمنى لطريق الشيخ زايد بن سلطان اعتباراً من 23 يوليو الساعة 12 ظهراً وحتى 3 أغسطس
أعلنت شركة أبوظبي للنقل، عبر منشور لها على منصة X، أنه سيتم إغلاق طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) باتجاه دبي. ويرجع ذلك إلى أعمال الطرق الطارئة، ودعت سائقي السيارات إلى استخدام طرق بديلة.
وفيما يلي خريطة للطرق البديلة. حيث تم تمييز الطرق المغلقة باللون الأحمر والطرق البديلة باللون الأزرق، فيما تظهر الخريطة مسارات الشاحنات باللون البرتقالي.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق جزئي للطريق على امتداد E10 باتجاه أبوظبي. سيتم إغلاق المسارات الثلاثة اليمنى لطريق الشيخ زايد بن سلطان اعتباراً من 23 يوليو الساعة 12 ظهراً وحتى 3 أغسطس الساعة 5 صباحاً.