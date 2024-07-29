إغلاق طريق الشيخ مكتوم بن راشد المؤدي إلى دبي

أعلنت شركة أبوظبي للنقل، عبر منشور لها على منصة X، أنه سيتم إغلاق طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) باتجاه دبي. ويرجع ذلك إلى أعمال الطرق الطارئة، ودعت سائقي السيارات إلى استخدام طرق بديلة.