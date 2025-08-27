إغلاق طريق اعتباراً من الإثنين المقبل لتطوير شارع رئيسي برأس الخيمة

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن إطلاق مشروع تطوير طريق الشيخ محمد بن سالم (E11)، وهو مشروع رئيسي لتطوير البنية التحتية يهدف إلى تحسين الاتصال وتسهيل حركة المرور في جميع أنحاء الإمارة.

ويعد المشروع الذي يمتد من دوار الحمراء إلى تقاطعه مع طريق الشيخ محمد بن زايد (E311)، جزءاً من خطة شاملة لتوسيع شبكات الطرق والمرافق في رأس الخيمة.

وتتضمن المرحلة الأولى توسعة الطريق من حارتين إلى أربعة حارات في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء طريق خدمة مخصص لتعزيز حركة المرور المحلية.

وتشمل الأعمال أيضًا تطوير شبكات المرافق الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والري وتصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة الحديثة بتقنية LED.

ضمن خطة تحويل حركة المرور في المرحلة الأولى ، سيتم إغلاق أجزاء من الطريق E11 عند دوار الحمراء، وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة. كما سيتم إنشاء طريق مؤقت بطول كيلومترين لتسهيل حركة المركبات أثناء الأعمال.

ستشهد المرحلة الثانية من المشروع استكمال توسيع الطريق، إلى جانب إجراءات رئيسية لتحسين حركة المرور. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء جسور وأنفاق جديدة في أربعة مواقع رئيسية: تقاطع الدولفين (S4)، وتقاطع E11-E311 (D1)، والنفق الأحمر (S3)، ونفق ميناء العرب (F1/F2).

وبموجب خطة تحويل حركة المرور للمرحلة الثانية ، ستستمر التحويلات على طول الطرق البديلة، مع إضافة مسارات إضافية للمساعدة في تقليل الازدحام.

غرامة 1000 درهم في الإمارات: من السائقين إلى الطلاب؛ قواعد ومخالفات يجب مراعاتها مع انطلاق حافلات المدارس على الطرق الإمارات: كيف أسست فتاة أعمالها من المنزل مع والدتها بعد برنامج رأس الخيمة انظر: صور نادرة تُظهر أول امرأة إماراتية تحصل على رخصة قيادة في رأس الخيمة