إغلاق طرق جزئي لفعاليات"دبي رايد"غداً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، عن إغلاق بعض الطرق في أوقات محددة، بمناسبة فعاليات «سباق دبي للدراجات الهوائية»، الذي سيقام يوم غدٍ الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.