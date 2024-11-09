إغلاق طرق جزئي لفعاليات"دبي رايد"غداً
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، عن إغلاق بعض الطرق في أوقات محددة، بمناسبة فعاليات «سباق دبي للدراجات الهوائية»، الذي سيقام يوم غدٍ الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت الهيئة إن جزءاً من شارع الشيخ زايد بين دوار مركز التجارة والجسر الثاني، وشارع المركز المالي السفلي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل باتجاه واحد من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، سيتم إغلاقه من الساعة 3.30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.
ودعت الهيئة السائقين إلى استخدام الشوارع البديلة وهي شارع المستقبل، وشارع الوصل، وشارع الخيل.
كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تمديد ساعات عمل مترو دبي يوم الأحد 10 نوفمبر، حيث سيعمل الخط الأحمر والخط الأخضر لمترو دبي من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل يوم الأحد.
تعود فعالية دبي رايد، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة، في نسختها الخامسة يوم الأحد. تتيح هذه الفعالية للجميع - بغض النظر عن العمر أو القدرة - فرصة تجربة دبي على عجلتين (أو أكثر).