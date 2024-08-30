إغلاق جزئي لطريقين رئيسيين بأبوظبي حتى الاثنين

وسيتم إغلاق طريق رئيسي آخر في عاصمة الإمارات جزئياً من يوم السبت حتى يوم الاثنين، حيث سيتم إغلاق شارع هزاع بن زايد الأول جزئياً في الساعة 12 صباحاً يوم السبت ويستمر حتى الساعة 5 صباحاً يوم الاثنين 2 سبتمبر.