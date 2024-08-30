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إغلاق جزئي لطريقين رئيسيين بأبوظبي حتى الاثنين
أعلنت شركة أبوظبي للمواصلات عن إغلاق الطريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"
أعلنت شركة أبوظبي للمواصلات عن إغلاق جزئي لطريقين رئيسيين في أبوظبي حتى يوم الاثنين 2 سبتمبر.
وأشارت الهيئة إلى إغلاق جزئي لشارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E311) اعتباراً من يوم السبت 31 أغسطس وحتى يوم الاثنين 2 سبتمبر.
ويبدأ إغلاق المسار الأيمن باتجاه دبي اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح السبت ويستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.
قم بإلقاء نظرة على الخريطة أدناه لمعرفة منطقة الإغلاق:
وسيتم إغلاق طريق رئيسي آخر في عاصمة الإمارات جزئياً من يوم السبت حتى يوم الاثنين، حيث سيتم إغلاق شارع هزاع بن زايد الأول جزئياً في الساعة 12 صباحاً يوم السبت ويستمر حتى الساعة 5 صباحاً يوم الاثنين 2 سبتمبر.
تشير الخريطة أدناه إلى منطقة الإغلاق:
وأعلنت الهيئة الحكومية عن إغلاق الطريق عبر منصة التواصل الاجتماعي X، يوم الخميس.