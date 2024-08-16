إغلاق جزئي لشارع زايد الأول بأبوظبي حتى 19 أغسطس

من المقرر أن يتم إغلاق جزء من أحد الطرق الرئيسية في أبوظبي، شارع زايد الأول، اعتباراً من يوم السبت 17 أغسطس، وفقاً لإعلان صادر عن أبوظبي للتنقل.

وسيشمل الإغلاق مسارين في الجهة اليسرى من شارع زايد الأول اعتباراً من الساعة 12 من صباح يوم السبت وحتى الساعة 12 من صباح يوم الأحد 18 أغسطس، وستكون المسارات مغلقة في كلا الاتجاهين.

كما سيتم إغلاق مسار واحد في المسار الأيسر في شارع زايد الأول ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت وحتى الساعة 6 صباح يوم الاثنين 19 أغسطس.

وستكون المسارات الموضحة باللونين الأحمر والأزرق مغلقة، في حين ستبقى المسارات باللون الأخضر على حالها.