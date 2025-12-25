إغلاق جزئي لشارع الخوارزمي في الجرينة 1 بالشارقة ثلاثة أيام

سيتعين على سكان المنطقة الذين يستخدمون شارع الشيخ محمد بن موسى الخوارزمي في الجرينة 1 إلى استخدام طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم. وسيستمر الإغلاق الجزئي من يوم الجمعة 26 ديسمبر إلى يوم الأحد 28 ديسمبر. ودُعي مستخدمو الطرق إلى اتباع تعليمات السلامة المرورية دائماً لحماية أنفسهم وغيرهم.