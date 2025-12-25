إغلاق جزئي لشارع الخوارزمي في الجرينة 1 بالشارقة ثلاثة أيام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن طريقاً في الإمارة سيتم إغلاقه جزئياً لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت الهيئة أن الإغلاق يأتي في إطار أعمال روتينية للطرق.
سيتعين على سكان المنطقة الذين يستخدمون شارع الشيخ محمد بن موسى الخوارزمي في الجرينة 1 إلى استخدام طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم. وسيستمر الإغلاق الجزئي من يوم الجمعة 26 ديسمبر إلى يوم الأحد 28 ديسمبر. ودُعي مستخدمو الطرق إلى اتباع تعليمات السلامة المرورية دائماً لحماية أنفسهم وغيرهم.
تقوم الهيئة بشكل روتيني بفحوصات صيانة على طرق الإمارة، لضمان عدم وجود أي مخاطر محتملة لمستخدمي الطرق. وليس فقط فحص الطرق الحالية وصيانتها، بل يتم ترقيتها باستمرار أيضاً، لتحسين جودة التنقل لسكان الإمارة وزوارها.
تم الإعلان في نوفمبر 2025 عن مشروعين جديدين لتحسين الطرق في الشارقة، بهدف زيادة السلامة وتقليل أوقات التنقل وتخفيف الازدحام.
يتضمن المشروع الأول امتدادًا بطول خمسة كيلومترات من طريق الشارقة الدائري، الواقع بالقرب من محطة قطار الاتحاد. سيتم أيضًا توسيع جسر المدينة الجامعية ليشمل أربعة مسارات. يتضمن المشروع الثاني جسرًا جديدًا يتم إنشاؤه بجوار نصب الشهداء في الشارقة.