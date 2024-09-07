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إغلاق جزئي على طريق دبي العين
سيتم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه المعاكس خلال فترة الإغلاق
تم الإعلان عن إغلاق طريق على شارع طحنون بن محمد آل نهيان، الطريق الذي يربط دبي بالعين.
وقالت الجهات المختصة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X" إنه سيتم إغلاق الطريق في منطقة الطوية اعتباراً من الساعة الساعة 12 صباحاً يوم 8 سبتمبر وحتى 24 أكتوبر، وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى الجهة المقابلة.
كما أعلنت شركة أبوظبي للمواصلات عن إغلاق جزئي لشارع زايد الأول من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً من يوم 8 سبتمبر، حيث سيكون الإغلاق على المسارين الأيمنين، كما سيتم إغلاق شارع نهيان الأول جزئياً من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، مع إغلاق المسارين الأيسرين.