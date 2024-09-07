إغلاق جزئي على طريق دبي العين

كما أعلنت شركة أبوظبي للمواصلات عن إغلاق جزئي لشارع زايد الأول من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً من يوم 8 سبتمبر، حيث سيكون الإغلاق على المسارين الأيمنين، كما سيتم إغلاق شارع نهيان الأول جزئياً من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، مع إغلاق المسارين الأيسرين.