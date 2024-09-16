إعصار "بيبينكا" يؤخر الرحلات الجوية بين الإمارات والصين
وصل إعصار "بيبينكا" إلى اليابسة في "شانغهاي" صباح يوم الاثنين كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المركز المالي الصيني بشكل مباشر منذ أكثر من سبعة عقود.
وكما أفادت الشركة المشغلة للمطارات في بيان لها، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاري المدينة. وقالت الهيئة إن سعة مطاري "شنغهاي بودونغ" و "هونغكياو" ستنخفض في 16 سبتمبر، وسيتم تقليل أو إلغاء أكثر من 40 في المائة من الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.
وتم إلغاء 918 رحلة جوية قادمة ومغادرة في المطارين، بما في ذلك 590 رحلة في مطار بودونغ و 328 رحلة في مطار هونغكياو. يُنصح الركاب بالتحقق من أحدث معلومات الرحلات الجوية مع شركات الطيران الخاصة بهم في الوقت المناسب وإجراء ترتيبات السفر وفقاً لذلك.
كما تأثرت بعض رحلات طيران الإمارات من دبي ورحلات الاتحاد من أبوظبي. وفي تحديث للسفر، أدرجت طيران الإمارات الرحلات التي تأثرت بالإعصار ووقت إقلاعها المتوقع:
الرحلة رقم EK303 (المقررة في الأصل في 16 سبتمبر): تأخرت الرحلة من شنغهاي إلى دبي لمدة 16 ساعة و 55 دقيقة وستغادر الآن من شنغهاي في الساعة 5 مساءً يوم 17 سبتمبر
الرحلة EK305 (المقررة في الأصل في 16 سبتمبر): تأخرت الرحلة من شنغهاي إلى دبي لمدة 11 ساعة و 45 دقيقة وستغادر شنغهاي في الساعة 7 مساءً يوم 16 سبتمبر
الرحلة رقم EK302 (المقررة في الأصل في 16 سبتمبر): تأخرت الرحلة من دبي إلى شنغهاي لمدة 4 ساعات و 10 دقائق وستغادر الآن من دبي في الساعة 7 صباحاً يوم 16 سبتمبر
الرحلة EK303 (المقررة في الأصل في 17 سبتمبر): تأخرت الرحلة من شنغهاي إلى دبي لمدة 8 ساعات و 55 دقيقة وستغادر الآن من شنغهاي في الساعة 9 صباحاً يوم 17 سبتمبر
EK305 (كان من المقرر أصلاً أن تكون الرحلة من شنغهاي إلى دبي في 17 سبتمبر) تأخرت 4 ساعات وستغادر شنغهاي في الساعة 11.15 صباحاً في 17 سبتمبر.
وقالت شركة الطيران أنه سيتم إعادة الحجز للركاب المتأثرين، ومن ثم سيحصلون على خط سير الرحلة المحدث. وقالت طيران الإمارات أنها تأسف للإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر، وأنها "تراقب الموقف عن كثب".
ونصحت شركة الطيران أيضاً العملاء بالتأكد من دقة تفاصيل وسائل الاتصال حتى يتمكن الركاب من تلقي آخر التحديثات حول رحلاتهم.
وفي تحديث لمعلومات السفر، أعلنت الاتحاد للطيران أنه سيكون هناك تعطل في مسار أبوظبي-شنغهاي. فحتى الآن، تأخرت الرحلة رقم EY862 من أبوظبي إلى شنغهاي لأكثر من 9 ساعات، والتي كان من المقرر في الأصل أن تغادر في الساعة 9.45 مساءً يوم 15 سبتمبر، وكان من المتوقع أن تغادر في الساعة 7.10 صباحاً يوم 16 سبتمبر.
تأخرت الرحلة رقم EY867 من شنغهاي إلى أبوظبي لأكثر من 3 ساعات، حيث كان من المقرر في الأصل أن تغادر في الساعة 6.55 مساءً يوم 16 سبتمبر، والآن ستغادر الرحلة شنغهاي في الساعة 10.20 مساءً في نفس اليوم.
ويقول طيران الاتحاد أنه الآن يراقب الوضع عن كثب.