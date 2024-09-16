إعصار "بيبينكا" يؤخر الرحلات الجوية بين الإمارات والصين

وفي تحديث لمعلومات السفر، أعلنت الاتحاد للطيران أنه سيكون هناك تعطل في مسار أبوظبي-شنغهاي. فحتى الآن، تأخرت الرحلة رقم EY862 من أبوظبي إلى شنغهاي لأكثر من 9 ساعات، والتي كان من المقرر في الأصل أن تغادر في الساعة 9.45 مساءً يوم 15 سبتمبر، وكان من المتوقع أن تغادر في الساعة 7.10 صباحاً يوم 16 سبتمبر.