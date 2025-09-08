إطلاق نظام ترخيص متكامل للنقل السياحي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) أنها ستتولى الآن إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لجميع عمليات النقل السياحي في الإمارة بموجب نظام تنظيمي تنفيذي جديد.
وستقوم الهيئة بإصدار وتجديد تصاريح منشآت النقل السياحي، وتسجيل وتجديد المركبات السياحية، ومنح رخص المهنة للسائقين، مع ضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية من خلال قنوات ومراكز الخدمة المعتمدة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة نقل سياحي متكاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة والراحة للزوار.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة، ورفع معايير الخدمة على مستوى القطاع، وتوفير فوائد ملموسة للشركات العاملة في هذا الجزء الحيوي من اقتصاد السياحة في دبي.