إطلاق نظام ترخيص متكامل للنقل السياحي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي

وأشارت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة، ورفع معايير الخدمة على مستوى القطاع، وتوفير فوائد ملموسة للشركات العاملة في هذا الجزء الحيوي من اقتصاد السياحة في دبي.