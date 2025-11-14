إطلاق العمليات التجارية للمركبات ذاتية القيادة بأبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن إطلاق العمليات التجارية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل في الإمارة، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.