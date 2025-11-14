إطلاق العمليات التجارية للمركبات ذاتية القيادة بأبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن إطلاق العمليات التجارية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل في الإمارة، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم ذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية وذاتية القيادة، وبالتنسيق مع مختبر اللوائح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تم إصدار أول تصريحين تشغيليين لشركتي WeRide وAutoGo-K2 للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع.
وجرى الإطلاق بعد التأكد من السلامة وجاهزية التشغيل والنجاح في اجتياز اختبارات صارمة تغطي الأداء وأنظمة الاستشعار واستجابة المركبات في ظروف المرور الحقيقية في أبوظبي.
سيتم مراقبة حركات المركبات بالتنسيق مع المشغلين في الوقت الفعلي عبر منصة رقمية متقدمة.
يأتي الإطلاق نتيجة للتعاون مع مختبر اللوائح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المشرفة على اختبار أنظمة القيادة المتقدمة برئاسة وزارة الداخلية.