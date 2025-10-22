إصلاح مطب في النهدة خلال 11 يومًا بعد بلاغ على اسنتقرام

قام المصور رايهان حامد بإرسال رسالة إلى هيئة الطرق والمواصلات عبر إنستغرام في 9 أكتوبر، أبلغهم فيها عن وجود مطب على الطريق في منطقة النهدة. أرفق صورًا للمطب وقال في رسالته: "أود أن ألفت انتباهكم إلى وجود مطب كبير وعميق على الطريق في النهدة 1 دبي. إنه شديد، وقد يتسبب في أضرار للمركبات."