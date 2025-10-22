إصلاح مطب في النهدة خلال 11 يومًا بعد بلاغ على اسنتقرام

أشاد أحد السكان بكفاءة هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى كيفية حل المشكلة التي أبلغ عنها خلال فترة قصيرة.
قام المصور رايهان حامد بإرسال رسالة إلى هيئة الطرق والمواصلات عبر إنستغرام في 9 أكتوبر، أبلغهم فيها عن وجود مطب على الطريق في منطقة النهدة. أرفق صورًا للمطب وقال في رسالته: "أود أن ألفت انتباهكم إلى وجود مطب كبير وعميق على الطريق في النهدة 1 دبي. إنه شديد، وقد يتسبب في أضرار للمركبات."
ردت الهيئة على الفور، وطلبت من المشتكي اسمه وعنوانه والموقع الدقيق. وفي اليوم التالي مباشرة، تلقى حامد إشعارًا يفيد بأنه تم تسجيل شكواه وتحويلها إلى القسم المختص.
لاحقًا، شارك حامد صورة بتاريخ 20 أكتوبر، تُظهر أن المطب قد تم إصلاحه.
وكتب على إنستغرام يروي الحادثة: "هذه هي دبي. مدينة تستمع وتتصرف وتعتني حقًا. أبلغت عن مشكلة في الطريق في منطقة النهدة، وخلال 11 يومًا فقط، قامت هيئة الطرق والمواصلات بإصلاحها. هذه ليست كفاءة فقط، بل مسؤولية في العمل. فخور بأن أطلق على هذه المدينة وطني."
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها.
وقالت الهيئة في منشور: "في الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الطرق والمواصلات، نحتفل برحلة من العمل والابتكار، وبكل من كان جزءًا من مسيرتنا نحو مستقبل أكثر ترابطًا وتقدمًا."