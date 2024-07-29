إرشادات شرطة دبي لتفادي انفجار الإطارات خلال الصيف

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه إلى جانب الضغط الحراري الذي يسبب انفجار الإطارات، يمكن أن تكون الإطارات أيضاً عرضة للتلف نتيجة نقص الفحوصات الدورية، ولهذا السبب من المهم إجراء فحص كامل للمركبة خاصة خلال هذا الصيف. ولتشجيع سائقي السيارات على فحص مركباتهم، تقدم شرطة دبي خدمة فحص السيارات مجاناً حتى نهاية أغسطس. ويمكن لجميع أصحاب السيارات الخاصة الاستفادة من هذه الخدمة من خلال زيارة مراكز "أوتوبرو" المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.