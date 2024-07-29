إرشادات شرطة دبي لتفادي انفجار الإطارات خلال الصيف
إن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في الإمارات خلال فصل الصيف يعرض السائقين لخطر الحوادث. مع بلوغ درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية هذا الصيف، من المتوقع حدوث حالات انفجارات للإطارات وتلفها خلال هذه الفترة.
وتتعدد أسباب انفجار الإطارات، حيث يمكن أن يكون السبب هو الضغط الحراري أو الحمولة الزائدة أو حدوث تلف وانتفاخ زائد، بالإضافة إلى عمر الإطار وجودته.
فكيف يجب على سائقي السيارات التعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة؟
أصدرت شرطة دبي نصائح وإرشادات للسلامة يجب على سائقي السيارات اتباعها في حالة انفجار إطارات سياراتهم أثناء القيادة، وهي:
حافظ على قبضتك القوية على عجلة القيادة.
استخدم المكابح تدريجياً لتفادي الانحراف.
ارفع قدمك عن دواسة الوقود تدريجياً.
تحقق من خلو الطريق على يمينك، ثم قُد سيارتك نحو جانب الطريق.
قم بتقليل سرعتك تدريجياً عن طريق الضغط على الفرامل برفق حتى تتوقف تماماً.
قم بتشغيل أضواء الطوارئ.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه إلى جانب الضغط الحراري الذي يسبب انفجار الإطارات، يمكن أن تكون الإطارات أيضاً عرضة للتلف نتيجة نقص الفحوصات الدورية، ولهذا السبب من المهم إجراء فحص كامل للمركبة خاصة خلال هذا الصيف. ولتشجيع سائقي السيارات على فحص مركباتهم، تقدم شرطة دبي خدمة فحص السيارات مجاناً حتى نهاية أغسطس. ويمكن لجميع أصحاب السيارات الخاصة الاستفادة من هذه الخدمة من خلال زيارة مراكز "أوتوبرو" المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، حذرت شرطة أبوظبي سائقي السيارات من انفجار الإطارات بعد تسجيل 22 حادث مروري في عام 2023. كما أدرجت ستة عناصر معرضة للاشتعال إذا تركت في السيارة خلال أشهر الحر.