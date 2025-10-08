أول مهبط طبي للطائرات العامودية في الإمارات.. دقائق تفصل المرضى عن الرعاية عبر التاكسي الجوي

الإمارات تعلن عن أول مهبط طائرات عامودية في مستشفى: التاكسي الجوي ينقل المرضى لتلقي الرعاية في دقائق

ستشهد الإمارات قريباً إنشاء أول مهبط عامودي (Vertiport) في مستشفى، تُستخدم منه التاكسيات الجوية للإقلاع والهبوط، بهدف نقل المرضى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة خلال دقائق معدودة.

وجاء الإعلان يوم الأربعاء 8 أكتوبر من قبل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالتعاون مع شركة آرتشر للطيران (Archer Aviation Inc.)، حيث كشفت الجهتان أن مهابط الطائرات الحالية في المستشفى سيتم تحويلها بواسطة "آرتشر" لتصبح قادرة على استقبال وتشغيل كل من الطائرات المروحية التقليدية والطائرات الكهربائية العمودية (eVTOL).

وسيتيح المهبط الجديد للركاب والمرضى الانتقال من المستشفى إلى مواقع قريبة خلال دقائق فقط، مما يقلص بشكل كبير أوقات التنقل مقارنة بوسائل النقل الأرضية التقليدية.

وستغطي هذه الرحلات حالات غير طارئة إلى جانب نقل الأعضاء البشرية في الحالات الحرجة، في خطوة تعزز كفاءة الاستجابة الطبية وتسرّع عمليات الإنقاذ والعلاج.

وسيتم استخدام طائرة آرتشر الكهربائية الشهيرة Midnight في هذه الرحلات، وهي طائرة سريعة وصديقة للبيئة مصممة لحمل ما يصل إلى أربعة ركاب، وتتميز بأنها أقل ضجيجاً وانبعاثاً من المروحيات التقليدية. وستُستخدم المقصورة المخصصة للركاب لأغراض متعددة تشمل نقل الأشخاص والعمليات الطبية الحيوية.

وتُعد آرتشر أول شركة في دولة الإمارات تطلق عمليات تشغيل التاكسيات الجوية رسمياً.

ويمثل هذا المشروع توسعاً في شبكة "آرتشر" للطيران، بعد إعلانها مؤخراً عن حصولها على الموافقة لإنشاء مهبط عامودي هجين في محطة الرحلات البحرية بأبوظبي. ووصف برايان بيرنهارد، كبير مسؤولي النمو والبنية التحتية في آرتشر، هذا المشروع بأنه "ليس مجرد ربط للأماكن، بل ربط للأركان الحيوية للحياة في أبوظبي".

وقال بيرنهارد: "بعد حصولنا في وقت سابق من هذا العام على الموافقة لإنشاء أول مهبط عامودي هجين في محطة الرحلات البحرية بأبوظبي، يبرهن هذا الموقع الجديد على التعاون الوثيق بين آرتشر وهيئة الطيران المدني العامة (GCAA) لإرساء منظومة متكاملة للنقل الجوي المتقدم على مستوى المدينة."

مهبط ميناء الرحلات البحرية في أبوظبي

وفي يونيو الماضي، أجرت العاصمة أبوظبي أول رحلة تجريبية ناجحة لتاكسي جوي ذاتي القيادة، حيث أقلعت وهبطت طائرة كهربائية عمودية (eVTOL) على مهبط محطة الرحلات البحرية بأبوظبي، وحلّقت فوق مرسى العاصمة.

وكانت الطائرة المستخدمة في التجربة هي EHang EH216‑S، والتي حظيت بلقب أول طائرة كهربائية عمودية ذات مقعدين معتمدة رسمياً في العالم.

وتضم الطائرة EH216‑S ثمانية أذرع مزودة بـ 16 مروحة، يعمل كل منها بمحرك مزدوج، ليصل إجمالي المحركات الكهربائية المستقلة إلى 32 محركاً.

تشغيل التاكسيات الجوية في الإمارات

ووفقاً لتقرير سابق في خليج تايمز، من المتوقع أن تبدأ تاكسيات آرتشر الجوية العمل في دولة الإمارات بحلول نهاية العام الحالي.

وأكدت الشركة أن موظفيها يعملون بالتعاون مع “طيران أبوظبي” (ADA) لتشغيل طائرة "Midnight" في الأشهر المقبلة داخل الدولة، على أن تسير رحلة تجريبية للركاب في أبوظبي قبل نهاية العام.

كما ستتعاون الشركتان في مجالات تدريب الطيارين، وتشغيل الرحلات، والتفاعل المجتمعي لضمان التشغيل الآمن والمستدام للخدمة الجديدة.

يُذكر أن طائرة Midnight هي طائرة كهربائية يقودها طيار، وتتسع لأربعة ركاب، تم تصميمها لتنفيذ رحلات سريعة متتالية بفترات شحن قصيرة جداً، حيث يمكنها تقليص فترات التنقل بين الإمارات – التي تستغرق عادةً من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة – إلى رحلات جوية تستغرق بين 10 و30 دقيقة فقط.