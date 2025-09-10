أول مطار للتاكسي الطائر بدبي بـ 170 ألف مسافر سنوياً

في يناير، أُطلق على أول مطار تجاري عمودي في الإمارات العربية المتحدة لسيارات الأجرة الطائرة اسم مطار دبي الدولي العمودي (DXV) نظرًا لموقعه القريب من مطار دبي الدولي. DXV هي منطقة مخصصة لإقلاع وهبوط وخدمة سيارات الأجرة الطائرة، والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها في عام 2026 من قِبل شركة جوبي الأمريكية.