أول مطار للتاكسي الطائر بدبي بـ 170 ألف مسافر سنوياً

قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء إن العمل في أول مطار عمودي قيد الإنشاء بالقرب من مطار دبي الدولي لسيارات الأجرة الطائرة يتقدم بوتيرة جيدة حيث تم الانتهاء من أعمال الأساسات لمنطقة الهبوط.
قالت ريم الصفار، المديرة الأولى بالإنابة للملاحة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني، إن العمل على مواقف مبنى مطار دبي الدولي (DXV) جارٍ في الوقت الحالي.
في يناير، أُطلق على أول مطار تجاري عمودي في الإمارات العربية المتحدة لسيارات الأجرة الطائرة اسم مطار دبي الدولي العمودي (DXV) نظرًا لموقعه القريب من مطار دبي الدولي. DXV هي منطقة مخصصة لإقلاع وهبوط وخدمة سيارات الأجرة الطائرة، والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها في عام 2026 من قِبل شركة جوبي الأمريكية.
وكشف عرض تقديمي قدمه الصفار أن محطة دبي في مطار دبي الدولي ستتمتع بطاقة تشغيلية تصل إلى 170 ألف مسافر سنوياً و10 هبوطات في الساعة.
وأضافت خلال حديثها على هامش مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن سيارات الأجرة الطائرة ستعمل في البداية على مسارات ثابتة وفي مواقع محددة.
وفي المرحلة الأولى، تم اختيار أربعة مواقع هي مطارات دبي، ومرسى دبي، ونخلة جميرا، ووسط المدينة لإطلاق خدمات سيارات الأجرة الطائرة في الإمارة.
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز، فإن المسار الأول لسيارات الأجرة الطائرة سيكون من مطار دبي الدولي إلى مرسى دبي عندما يتم إطلاق الخدمة في الربع الأول من عام 2026.
ستعمل سيارات الأجرة الطائرة على تقليص وقت السفر من 45 دقيقة إلى 12 دقيقة فقط.
وأوضحت أن هناك لوائح سارية حاليًا لمقدمي خدمات الرعاية الصحية أو الكيانات الأخرى لتحويل مهابط الطائرات العمودية الخاصة بهم إلى مهابط عمودية.
تهدف الهيئة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشغلو سيارات الأجرة الطائرة إلى تحويل العديد من مهابط الطائرات العمودية إلى مهابط عمودية حيث ستطلق الدولة عمليات سيارات الأجرة الطائرة في دبي وأبو ظبي في عام 2026. ستطلق الشركتان الأمريكيتان جوبي وآرتشر سيارة أجرة جوية كهربائية في الإمارات العربية المتحدة في أوائل عام 2026 بعد موافقة الهيئة التنظيمية.