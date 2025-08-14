أول مطار عمودي للتاكسي الطائر في دبي 2026

قالت شركة "جوبي" للطيران الأميركية التي ستطلق عمليات التاكسي الطائر في دبي إن أول مطار للطيران العمودي الذي يجري بناؤه في دبي بمطار دبي الدولي سيتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل، قبل إطلاق الخدمات التجارية في دولة الإمارات.

«يواصل تطوير شبكة مطاراتنا العمودية في دبي، وهي ركيزة استراتيجية أساسية للعمليات التجارية، بوتيرة متسارعة. ويُعدّ مطار دبي الدولي، المصمم لاستقبال حركة الطائرات المتزامنة وسرعة إنجاز إجراءات المسافرين، بنية تحتية حيوية، ومن المقرر اكتماله في الربع الأول من عام 2026»، هذا ما جاء في تقرير الربع الثاني من عام 2025.

أبرمت شركة جوبي للطيران شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وسكاي بورتس لبناء أول مطار عمودي ضمن شبكة سيارات الأجرة الجوية المخطط لها في دبي في نوفمبر 2024.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ويعد مطار دبي الدولي واحدًا من أربعة مواقع أولية ستشكل شبكة جوبي للمطارات العمودية لخدمة سيارات الأجرة الجوية التي تخطط الشركة لإطلاقها في الإمارة في عام 2026، مع التخطيط لتطوير ثلاثة مطارات عمودية إضافية في نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا.

في 30 يونيو، أجرت شركة جوبي بنجاح أول رحلة تجريبية للتاكسي الطائر في مهبط طائرات دبي جيتمان في مرغم، على طريق دبي-العين. وأكملت الطائرة عدة دورات فوق المنشأة والصحراء المحيطة بها، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وكبار مسؤولي فريق جوبي للطيران.

هذا الاختبار هو واحد من اختبارات عديدة أجريناها. وهو يُمثل بداية عدة مراحل، تُفضي إلى تشغيل رحلات الركاب العام المقبل. نشعر بالرضا عن التقدم المُحرز، ونهدف إلى إطلاق الخدمات في النصف الأول من عام ٢٠٢٦،" هذا ما صرّح به ديدييه بابادوبولوس، رئيس قسم تصنيع الطائرات في شركة جوبي للطيران، لصحيفة خليج تايمز في يونيو.

21 رحلة تجريبية

أجرت شركة تصنيع سيارات الأجرة الطائرة الكهربائية 21 رحلة انتقالية كاملة في الصيف.

أنجزت شركة "جوبي" 21 رحلةً كاملةً ضمن حملةٍ استمرت عدة أسابيع في دبي هذا الصيف للتحقق من جاهزيتها التجارية. وقد أثبتت الحملة جاهزية السوق التجارية في ظروفٍ واقعية، شملت الصيانة والخدمات اللوجستية وقدرات الطائرات والبنية التحتية، وفقًا لما ذكرته الشركة في نتائجها للربع الثاني.

على مدار عدة أسابيع خلال شهري يونيو ويوليو، أجرينا سلسلة من الرحلات الجوية المأهولة بالطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي. بالإضافة إلى التحقق من قدرات طائراتنا، عززت هذه الحملة الصرامة التشغيلية والتنسيق التنظيمي اللازمين لإطلاق خدمة التاكسي الجوي بنجاح في المنطقة. بدءًا من الوصول إلى المجال الجوي لاختبارات الطيران ووصولًا إلى التوافق على معايير العمليات اليومية، وفّر هذا التفاعل التنظيمي المباشر في السوق معلومات آنية حول الموافقات التشغيلية. كانت هذه خطوة حاسمة في طريقنا لنقل أول ركابنا في دبي عام ٢٠٢٦. وقال في التقرير الربع سنوي.

الاختبار في درجات حرارة 110 درجة فهرنهايت

أشارت الشركة إلى أن إجراء رحلات جوية في درجات حرارة محيطة تقارب 110 درجة فهرنهايت وفّر بياناتٍ بالغة الأهمية حول أداء نظام الإدارة الحرارية لمجموعات البطاريات والمحركات الكهربائية. وأضافت: "أثّرت العمليات المستدامة في درجات حرارة مرتفعة بشكل مباشر على نماذجنا الحرارية، وأظهرت موثوقية النظام في مناخات متنوعة". وأضافت أن هذه الاختبارات أتاحت لشركة جوبي أيضًا تقييم ديناميكيات الطيران والتحكم في الهواء الساخن الرقيق، مما يؤثر على كفاءة الرفع والدفع.

تمكّن طيارونا من تقييم استجابة الطائرة وقدرتها على التحكم في ظل هذه الظروف الصعبة. تُعد هذه البيانات بالغة الأهمية لتحسين الإجراءات التشغيلية ومستويات الأداء.

وقالت الشركة إن حملة دبي شملت فريقاً من جوبي لتقييم القدرة على إنشاء وتنفيذ عمليات أرضية فعالة وبروتوكولات شحن وتحويلات الطائرات في بيئة جديدة ومتطلبة، والتي قدمت نقاط بيانات حقيقية مهمة لنموذج خدمة الركاب.