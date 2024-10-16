إصدار أول رخصتين لمحطات شحن السيارات الكهربائية بدبي
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) يوم الأربعاء خلال معرض جيتكس العالمي 2024 عن إصدار أول رخصتين لمشغلي نقاط الشحن المستقلين لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي لشركة "تيسلا ويو إى في" Tesla وUAEV.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن منح التراخيص لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية "يأتي تلبية للطلب المتزايد على المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي".
وأكد الطاير أن الإطار التنظيمي الشامل يعكس التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات في قطاع التنقل.
وأضاف أن "الاتفاقية تشجع أيضاً الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر في دبي، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة، والاستخدام المبتكر للطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة".
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أول بنية تحتية عامة لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة في عام 2014.