إصدار أول رخصتين لمحطات شحن السيارات الكهربائية بدبي

وأضاف أن "الاتفاقية تشجع أيضاً الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر في دبي، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة، والاستخدام المبتكر للطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة".