"أمنك مسؤوليتنا".. الإمارات تعتني بمواطنيها ومقيميها

كان المقيم الهندي سعود سعيد في رحلة عمل إلى قطر عندما أدت التصعيدات الإقليمية إلى إغلاق المجال الجوي. تحولت رحلته المخطط لها لمدة ثلاثة أيام فجأة إلى فوضى، مع انتظار زوجته وأطفاله الثلاثة — الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 16 عامًا — في المنزل بدبي.

لكن المقيم في الإمارات منذ فترة طويلة سرعان ما اكتشف كيف تعتني الدولة بشعبها. تم نقله من الحدود الإماراتية السعودية في الغويفات وصولاً إلى منزله في المحيصنة دون أن ينفق درهماً واحداً — بما في ذلك رحلة على قطار الاتحاد الذي طال انتظاره.

"في اللحظة التي عبرت فيها إلى الإمارات، أصبحت الضيافة شيئًا آخر،" قال. "أكد لي أفراد الأمن أنني مسؤوليتهم وسيتأكدون من وصولي إلى المنزل سالمًا. أحيي الإمارات على الطريقة التي يعتنون بها بمواطنيهم ومقيميهم. لا أستطيع التفكير في بلد آخر سيفعل هذا.”

في 4 مارس، أعلن قطار الاتحاد أنه قام بتشغيل ثلاث خدمات قطارات ركاب “على أساس استثنائي” لتسهيل عودة مواطني ومقيمي الإمارات من محطة الغويفات في منطقة الظفرة إلى محطة الفاية في مدينة أبوظبي. جاءت هذه الخدمات في ظل استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي.

لا يوجد خيار للقيادة مباشرة إلى المنزل

كان من المقرر أن يعود يوم الأحد، وبدأ سعود يشعر بالذعر بمجرد سماعه عن إغلاق المجال الجوي. بعد أن سافر إلى قطر بالطائرة، لم يكن لديه خيار للقيادة مباشرة إلى المنزل. تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سعودية وحصل عليها في اليوم التالي. أوصلته أخته إلى الحدود القطرية السعودية.

بعد عدة ساعات على الطريق، وصل سعود إلى الحدود السعودية الإماراتية في الغويفات بعد الساعة 9 مساءً بقليل. قال: “منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى نقطة تفتيش الحدود، شعرت بتغير في الطاقة،” وأضاف: “لقد طمأنني المسؤولون ووجهوني إلى محطة قطار الاتحاد.”

من المقرر أن تطلق قطارات الاتحاد لخدمات الركاب في وقت لاحق من هذا العام، لتربط 11 محطة عبر الإمارات من أبوظبي إلى الفجيرة.

عربة درجة رجال الأعمال، صندوق طعام

في المحطة، تم ترتيب قطار خاص لمنتصف الليل. ومع انخفاض درجة الحرارة، قام المسؤولون بتنظيم حافلة لإبقاء المجموعة — حوالي 16 أو 17 راكبًا — دافئة أثناء انتظارهم. وعندما حان وقت الصعود، تم مرافقتهم إلى عربة درجة رجال الأعمال، حيث كان لكل مقعد صندوق طعام يحتوي على المندي والفواكه واللبن.

خلال الرحلة، جمع موظفو قطارات الاتحاد وجهة كل راكب’. عندما قال سعود إنه’ سيطلب من زوجته أن تقله من محطة الفاية، رفض الموظفون. “قالوا إن زوجتي قد تضيع بسهولة،” يتذكر. “‘لا تقلق، أنت مسؤوليتنا حتى تصل إلى المنزل،’ قالوا لي.”

في الفاية، كانت سيارة أجرة مدفوعة مسبقًا تنتظر كل راكب. “ولدت وترعرعت في الإمارات، ولم أشعر بالفخر قط أكثر من ذلك،” قال سعود. اكتشف لاحقًا أنه لم يتم احتساب أي من المكالمات العديدة التي أجراها’ خلال المحنة. “أي بلد في العالم سيهتم بشعبه مثل الإمارات؟”