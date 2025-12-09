أسطول روبوتاكسي فاخر ذاتي القيادة بأبوظبي 2026

ابتداءً من العام المقبل 2026، سيتم إطلاق أسطول من سيارات الأجرة الروبوتية الفاخرة ذاتية القيادة (Robotaxis) في أبوظبي بواسطة شركة "لومو" (Lumo)، الشركة الوطنية الإماراتية المتخصصة في التنقل الذكي. وسيتم الإطلاق بالشراكة مع مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz) وشركة "مومينتا" (Momenta)، المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية.

يعتمد هذا التعاون على نظام القيادة الذاتية من المستوى الرابع (L4) لشركة مومينتا، وسيتم بناؤه على سيارة مرسيدس-بنز S-Class الجديدة كلياً. ويقدم هذا التعاون أول نموذج تاكسي روبوتي فاخر قابل للتطوير في الصناعة يعتمد على منصة فاخرة مخصصة للإنتاج الشامل.

من المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في أبوظبي العام المقبل، مع خطط للنشر المستقبلي في أسواق دولية إضافية.

يعد هذا أحدث تطور في رحلة الإمارات نحو السفر المستقبلي، حيث توجد بالفعل مجموعة من مشاريع النقل الذاتي في طور التنفيذ في الدولة، وخاصة في دبي وأبوظبي.

النقل بدون سائق في الإمارات

في الشهر الماضي، أصبحت أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبدأ التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل. وأعلن مركز النقل المتكامل عن إطلاق العمليات التجارية للمركبات التي لا يقودها سائق بالكامل بعد أسبوعين من التجارب الخاصة.

مُنحت أول رخصتي تشغيل لشركتي "ويرايد" (WeRide) و "أوتوجو-كيه 2" (AutoGo-K2) للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع. وتعد عاصمة الإمارات العربية المتحدة أول مدينة خارج الولايات المتحدة تستضيف سيارات أجرة بدون سائق بالكامل تديرها شركتا أوبر تكنولوجيز (Uber Technologies) و ويرايد.

في الوقت الحالي، تتوفر الخدمات (مع سائقي أمان) عبر تطبيق أوبر في جزيرة ياس ومطار أبوظبي وجزيرة المارية، حيث يقوم نظام أوبر تلقائياً بتعيين مركبة ذاتية القيادة عندما تقع نقطتا الالتقاط والنزول داخل المناطق المخصصة لشركة ويرايد.

بعض خيارات التنقل الذكي المستخدمة بالفعل في أبوظبي، وتلك قيد التطوير، تشمل:

سيارات الأجرة الروبوتية الكهربائية/الهجينة (تحت اسم العلامة التجارية TXAI) التي تعمل في جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وعلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي.

كبسولات النقل السريع الشخصي المستقلة (PRT) التي تنقل الركاب داخل مدينة مصدر.

تجمع الصناعات الذكية والمركبات ذاتية القيادة (SAVI)، وهي منطقة مخصصة في مدينة مصدر لتسريع تطوير واعتماد النقل البري والجوي والبحري المستقل.

ستُرى سيارات الأجرة ذاتية القيادة على طرق دبي أيضاً العام المقبل. فقد وسعت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) شراكاتها مع مزودي تكنولوجيا القيادة الذاتية لنشر سيارات الأجرة هذه في الإمارة بحلول عام 2026.

مُنحت ثلاث شركات صينية – "أبولو جو" التابعة لبايدو، و"ويرايد"، و"بوني.إيه آي" – تصاريح من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإجراء تجارب القيادة الذاتية على طرق مخصصة، مما يمكنها من نشر مركباتها للاختبار على الطرق في جميع أنحاء دبي الحضرية.

تهدف دبي إلى أن تكون 25% من جميع رحلات النقل ذكية وبدون سائق بحلول عام 2030.