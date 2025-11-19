أبوظبي: مركبات توصيل التجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي

تم إطلاق مشروع تجريبي لمركبات توصيل التجارة الإلكترونية ذاتية القيادة في أبوظبي.
مجهزة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار ذكية، يمكن لهذه المركبات التنقل في شوارع المدينة بأمان وكفاءة، وتوصيل الطلبات مباشرة إلى العملاء دون أي تدخل بشري.
يدمج المشروع مركبات التوصيل ذاتية القيادة من AutoGo في شبكة لوجستيات Noon، مما يساعد في تزويد مراكز التوزيع المصغرة في جميع أنحاء أبوظبي ويدعم نظام التنقل في الإمارة بتقنيات القيادة الذاتية المتقدمة.
قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل (أبوظبي موبيليتي): “المشروع التجريبي لمركبات التوصيل الذاتية، الذي تم بالتعاون مع نون، هو جزء من جهود أبوظبي لتطوير نظام تنقل أكثر ذكاءً واستدامة. كما يؤكد دور مركز النقل المتكامل في تمكين التقنيات المبتكرة ضمن إطار تنظيمي آمن وموثوق يعزز الاستدامة ويحسن جودة الحياة في المجتمع.”
يمثل هذا التحرك مرحلة جديدة لقطاع اللوجستيات في أبوظبي، حيث يجمع بين التنقل الذكي والتجارة الإلكترونية لتعزيز الكفاءة، وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية، وتحسين تجربة العملاء. كما يدعم استراتيجية التنقل الذكي الشاملة لأبوظبي، التي تهدف إلى إتمام 25% من جميع الرحلات في الإمارة عبر النقل الذكي بحلول عام 2040.
شاهد الفيديو أدناه:
قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون: “تهدف نون إلى إعادة تعريف مستقبل التجارة الإلكترونية من خلال الابتكار، وشراكتنا مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي موبيليتي) وAutoGo هي خطوة مهمة نحو تطوير حلول توصيل ذاتية القيادة تحسن كفاءة واستدامة خدمات اللوجستيات. هذا المشروع التجريبي لا يعزز فقط مكانة أبوظبي كقائد إقليمي في النقل الذكي والتحول الرقمي، بل يضع أيضًا معيارًا جديدًا للابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية.”
بعد هذا الإطلاق، ستقوم AutoGo بتوسيع المشروع التجريبي ليشمل المزيد من الأحياء وتضمين مجموعة أوسع من المنتجات، مع توقع بدء العمليات التجارية الكاملة بشكل أوسع في المستقبل القريب.
المشروع الذي تديره مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، يبني على الجهود المبذولة لتنمية نظام التنقل الذكي في أبوظبي وتعزيز ريادة المدينة في التحول الرقمي والنقل المستدام.