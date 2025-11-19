أبوظبي: مركبات توصيل التجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي

قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون: “تهدف نون إلى إعادة تعريف مستقبل التجارة الإلكترونية من خلال الابتكار، وشراكتنا مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي موبيليتي) وAutoGo هي خطوة مهمة نحو تطوير حلول توصيل ذاتية القيادة تحسن كفاءة واستدامة خدمات اللوجستيات. هذا المشروع التجريبي لا يعزز فقط مكانة أبوظبي كقائد إقليمي في النقل الذكي والتحول الرقمي، بل يضع أيضًا معيارًا جديدًا للابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية.”