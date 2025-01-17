أبوظبي: "شارع النخوة" بمناسبة الذكرى الثالثة للإعتداء الحوثي
أعلنت هيئة النقل، اليوم الجمعة، عن تغيير اسم أحد الطرق الرئيسية في مدينة خليفة في أبوظبي، وهو شارع الأصايل، إلى شارع النخوة، بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار الذي هز الإمارة في عام 2022.
وتحمل كلمة "النخوة" في اللغة العربية عدة دلالات، فهي تعني الشجاعة والفروسية، وترمز إلى "القدرة على تحمل المصاعب لمساعدة الآخرين"، وهو ما يجسد كيفية رد الإمارات العربية المتحدة على هجوم الحوثيين.
في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات بالضبط، في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2022، أظهرت الإمارات للعالم شجاعتها وكذلك قوتها وصمودها وتضامنها، عندما هاجم المتمردون الحوثيون منطقة المصفح في أبوظبي، مما تسبب في انفجار ثلاثة خزانات وقود وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي (مطار زايد الدولي الآن)، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.
وقالت دائرة البلديات والنقل إن شارع النخوة الذي تمت إعادة تسميته مؤخراً يعد أحد الشوارع الأكثر حيوية في مدينة خليفة بالعاصمة أبوظبي.
ويمتد الطريق بطول 6 كم من شارع الفرسان إلى شارع البندر، ويتقاطع مع الطرق الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك شارع ذياب بن عيسى.
ويشهد الشارع ذو المناظر الطبيعية الجمالية حجم حركة مرورية عالية من الركاب والمشاة، وذلك بسبب قربه من عدد من المواقع الشعبية مثل مدينة مصدر ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.