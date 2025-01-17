أبوظبي: "شارع النخوة" بمناسبة الذكرى الثالثة للإعتداء الحوثي

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات بالضبط، في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2022، أظهرت الإمارات للعالم شجاعتها وكذلك قوتها وصمودها وتضامنها، عندما هاجم المتمردون الحوثيون منطقة المصفح في أبوظبي، مما تسبب في انفجار ثلاثة خزانات وقود وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي (مطار زايد الدولي الآن)، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.