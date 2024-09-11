أبوظبي: دورية تثقيف مروري لتعزيز سلامة الطرق

كما وضعت الشرطة جهاز محاكاة للقيادة يعمل بالواقع الافتراضي، حيث يتاح للسكان تجربة القيادة في بيئة تحاكي الآليات المستخدمة في القيادة (الفرملة، وتوجيه عجلة القيادة وما إلى ذلك). كما سيعرض جهاز المحاكاة مقاطع فيديو توعوية من خلال شاشة الرؤية الخلفية، باستخدام تقنية رسم الصور عن طريق الحاسوب "CGI".